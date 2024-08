UTime leitet finanzielle und rechtliche Due Diligence für Bowen Therapeutics ein

SHENZHEN, China, 30. August 2024 /PRNewswire/ -- UTime Limited (NASDAQ: WTO) („UTime" oder das „Unternehmen") baut seine Stärken im globalen Gesundheitssektor weiter aus und hat bekannt gegeben, dass es mit einer umfassenden finanziellen und rechtlichen Due-Diligence-Prüfung von Bowen Therapeutics Inc („Bowen Therapeutics") begonnen hat, das es zu übernehmen beabsichtigt. Mit diesem Schritt baut UTime seine Präsenz im Bereich innovativer Medizinprodukte weiter aus, um seine Marktposition zu stärken und die Zukunft der Medizintechnik voranzutreiben.

Bowen Therapeutics wird voraussichtlich ein wichtiger Bestandteil der Expansionsstrategie von UTime werden. Bowen Therapeutics genießt seit seiner Gründung einen guten Ruf im Bereich der Medizintechnik. Seine einzigartigen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und innovativen Technologien sind in der Branche weithin anerkannt. Insbesondere die Fortschritte bei der Entwicklung des Affenpocken-Impfstoffs haben eine Reihe bahnbrechender Technologien für die weltweite Gesundheitsversorgung hervorgebracht. UTime beabsichtigt, die geplante Übernahme zu nutzen, um die fortschrittlichen Technologien sowie die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten von Bowen Therapeutics zu integrieren, um die technologische Innovation und die Marktexpansion des Unternehmens im Gesundheitssektor zu fördern.

Die finanzielle und rechtliche Due-Diligence-Prüfung von Bowen Therapeutics ist ein entscheidender Schritt für UTime, um seine Investition zu sichern und eine solide Informationsgrundlage für seine Übernahmeentscheidung zu schaffen. Die Due-Diligence-Prüfung wird ein breites Spektrum von Aspekten der Geschäftstätigkeit von Bowen Therapeutics abdecken und eingehende Untersuchungen und Analysen umfassen. Im Rahmen der finanziellen Due-Diligence-Prüfung wird sich UTime insbesondere auf die Jahresabschlüsse, die Aktiva und Passiva sowie die Cashflow-Position von Bowen Therapeutics konzentrieren. Darüber hinaus wird UTime die Steuerunterlagen und Buchhaltungssysteme von Bowen Therapeutics prüfen, um die Einhaltung der internationalen Rechnungslegungsstandards zu gewährleisten. Die rechtliche Due-Diligence-Prüfung hingegen konzentriert sich auf die Überprüfung der rechtlichen Angelegenheiten von Bowen Therapeutics, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Struktur der Unternehmensführung, die Rechtmäßigkeit von Verträgen, geistige Eigentumsrechte und das Vorhandensein von anhängigen Rechtsstreitigkeiten oder Verstößen gegen behördliche Vorschriften. Dieser Prozess ist entscheidend, um potenzielle rechtliche Risiken zu vermeiden.

Die Due-Diligence-Prüfung ist ein komplexer und umfassender Prozess, der zahlreiche Aspekte umfasst. Mit dem Fortschreiten des Due-Diligence-Prozesses wird UTime in der Lage sein, ein umfassendes Verständnis für das Geschäft und den Betrieb von Bowen Therapeutics zu erlangen, potenzielle Risiken und Chancen einzuschätzen und Entscheidungen zu treffen, die im Einklang mit der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens stehen.

Informationen zu UTime Limited

Das 2008 gegründete Unternehmen UTime Limited bietet Verbrauchern weltweit kostengünstige Mobilgeräte an und verhilft einkommensschwachen Menschen in etablierten Märkten wie den Vereinigten Staaten und in Schwellenländern wie Indien und Ländern in Südasien und Afrika zu einem besseren Zugang zu aktueller Mobiltechnologie. Seit 2024 setzt sich UTime dafür ein, Gesundheit und Wellness durch innovative medizinische Wearable-Technologien zu verbessern. Durch den Einsatz von Spitzenforschung und strategischen Partnerschaften will UTime wirksame Lösungen für die Krankheitsprävention und das Gesundheitsmanagement auf globaler Ebene anbieten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter http://www.utimeworld.com/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung über zukünftige Erwartungen, Pläne und Aussichten sowie alle anderen Aussagen zu Angelegenheiten, die keine historischen Fakten darstellen, können „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 und seiner jeweils aktuellen Fassung and des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Die Wörter „antizipieren", „glauben", „fortsetzen", „könnten", „schätzen", „erwarten", „beabsichtigen", „können", „planen", „potenziell", „vorhersagen", „prognostizieren", „sollten", „anstreben", „werden", „würden" und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, wobei nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 20-F, der am 30. Juli 2024 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereicht wurde, erörtert wurden, erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angegeben sind. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

Eaky Tan

[email protected]