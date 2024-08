UTime inicia debida diligencia financiera y legal respecto de Bowen Therapeutics

SHENZHEN, China, 30 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- UTime Limited (NASDAQ: WTO) ("UTime" o la "Compañía"), que continúa aprovechando sus fortalezas en el sector de la atención sanitaria global, ha anunciado el inicio de la debida diligencia financiera y legal integral respecto de Bowen Therapeutics Inc ("Bowen Therapeutics"), empresa que pretende adquirir. Esta acción constituye un paso importante en la expansión de la presencia de UTime en el campo de los productos médicos innovadores, con el objetivo de fortalecer su posición en el mercado e impulsar el futuro de la tecnología médica.

Se espera que Bowen Therapeutics se convierta en una parte fundamental de la estrategia de expansión de UTime. Bowen Therapeutics posee una sólida reputación en el sector de tecnología médica desde sus inicios. Sus excepcionales capacidades de investigación y desarrollo, y sus innovadoras tecnologías cuentan con un amplio reconocimiento en la industria. En particular, su avance en el desarrollo de la vacuna para la viruela símica ha aportado una serie de tecnologías innovadoras a la atención sanitaria global. UTime pretende aprovechar la propuesta de adquisición para integrar las tecnologías avanzadas y las capacidades de investigación y desarrollo de Bowen Therapeutics con el objetivo de facilitar la innovación tecnológica y la expansión del mercado de la compañía en el sector de la salud.

La debida diligencia financiera y legal respecto de Bowen Therapeutics es un paso crucial necesario para que UTime asegure su inversión y desarrolle una base sólida de información que respalde la decisión de la adquisición. El proceso de la debida diligencia abarcará un amplio rango de aspectos de los negocios y operaciones de Bowen Therapeutics, e implicará la realización de investigaciones y análisis exhaustivos. Específicamente, en relación con la debida diligencia financiera, UTime se centrará en los estados financieros, activos y pasivos de Bowen Therapeutics, así como en la situación de su flujo de caja. Asimismo, UTime examinará los registros tributarios y sistemas de contabilidad de Bowen Therapeutics para garantizar el cumplimiento con las normas internacionales de información financiera. Por otra parte, la debida diligencia legal, se centrará en la revisión de los asuntos legales de Bowen Therapeutics, que incluyen, entre otros, la estructura de gobernanza corporativa, la legalidad de los contratos, los derechos de propiedad intelectual y la existencia de cualquier litigio pendiente o violación reglamentaria. Este proceso es vital para prevenir posibles riesgos legales.

La debida diligencia es un proceso complejo y exhaustivo que implica múltiples aspectos. A medida que avance el proceso de la debida diligencia, UTime podrá obtener una comprensión más completa del negocio y las operaciones de Bowen Therapeutics, evaluar los riesgos y oportunidades potenciales, y tomar decisiones coherentes con la estrategia de crecimiento a largo plazo de la compañía.

Acerca de UTime Limited

Fundada en 2008, UTime Limited proporciona dispositivos móviles rentables a consumidores de todo el mundo y ayuda a personas de bajos ingresos de mercados establecidos, que incluyen el de Estados Unidos y mercados emergentes como los de la India y otros países del sur de Asia y África, a tener un mejor acceso a tecnología móvil actualizada. Desde 2024, UTime se ha comprometido a transformar la salud y el bienestar a través de innovadoras tecnologías médicas portátiles. Al aprovechar la investigación de vanguardia y las asociaciones estratégicas, UTime pretende ofrecer soluciones eficaces para la prevención de enfermedades y la gestión de la salud a escala mundial. Para obtener más información, visite el sitio web de la empresa en http://www.utimeworld.com/.

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa sobre expectativas, planes y perspectivas de futuro, así como cualquier otra declaración relativa a asuntos que no sean hechos históricos, pueden constituir "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Sección 21E de la Securities Exchange Act de 1934, en su versión modificada, y de la Ley estadounidense de reforma de los litigios sobre valores privados de 1995 (U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Las palabras "anticipar", "creer", "continuar", "podría", "estimar", "esperar", "pretender", "poder", "planear", "potencial", "predecir", "proyectar", "debería", "objetivo", "hará", "haría" y expresiones similares pretenden identificar las declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras identificativas. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los indicados por dichas declaraciones prospectivas como consecuencia de varios factores importantes analizados en la sección "Factores de riesgo" del informe anual de la empresa en el formulario 20-F y presentado el 30 de julio de 2024 ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa son válidas únicamente a fecha de hoy, y la empresa renuncia específicamente a cualquier obligación de actualizarlas, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos.

Para más información, comuníquese con:

Eaky Tan

[email protected]

FUENTE UTime Limited