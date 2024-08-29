UTime инициирует финансовую и юридическую экспертизу компании Bowen Therapeutics

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 30 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания UTime Limited (NASDAQ: WTO) («UTime» или «Компания»), продолжающая наращивать свое преимущество в глобальном секторе здравоохранения, объявила о начале комплексной финансовой и юридической экспертизы компании Bowen Therapeutics Inc. («Bowen Therapeutics»), которую она намерена приобрести. Этот шаг знаменует собой важный этап в расширении присутствия UTime на рынке инновационных медицинских продуктов и направлен на укрепление ее рыночных позиций и ускорение развития медицинских технологий будущего.

Ожидается, что компания Bowen Therapeutics станет ключевой составляющей стратегии расширения UTime. Со времени своего основания Bowen Therapeutics пользуется высокой репутацией в секторе медицинских технологий. Ее уникальные возможности в области исследований и разработок и инновационные технологии получили широкое признание в отрасли. Так, ее достижения в области разработки вакцины против оспы обезьян способствовали ряду технологических прорывов в мировом здравоохранении. UTime намерена использовать это приобретение как возможность для интеграции передовых технологий Bowen Therapeutics и ее научно-практического потенциала с целью поддержки своих технологических инноваций и расширения своего рыночного присутствия в секторе здравоохранения.

Финансовая и юридическая экспертиза Bowen Therapeutics является важным шагом, необходимым UTime для обеспечения безопасности своих инвестиций и создания прочной информационной основы для принятия решения о приобретении компании. В ходе комплексной экспертизы будут проведены углубленный анализ и оценка широкого круга аспектов производственно-экономической деятельности Bowen Therapeutics. В частности, в рамках финансового аудита UTime проверит финансовую отчетность Bowen Therapeutics, ее активы и обязательства, а также движение денежных потоков. Кроме того, UTime тщательно изучит налоговую отчетность и систему бухгалтерского учета Bowen Therapeutics на предмет соответствия международным стандартам финансовой отчетности. Юридическая экспертиза, в свою очередь, сосредоточится на анализе правовых аспектов деятельности Bowen Therapeutics, включая, в том числе, структуру корпоративного управления, законность договорной базы, права интеллектуальной собственности, а также наличие любых незавершенных судебных разбирательств или нарушений нормативных актов. Этот процесс крайне важен для предотвращения потенциальных юридических рисков.

Комплексная экспертиза (due diligence) — это сложная и всесторонняя процедура, охватывающая множество аспектов. В ходе проведения комплексной проверки UTime сможет получить полное представление о производственно-экономической деятельности Bowen Therapeutics, оценить потенциальные риски и возможности и принять решения, отвечающие долгосрочной стратегии роста Компании.

О компании UTime Limited

Компания UTime Limited, основанная в 2008 году, предлагает бюджетные мобильные устройства потребителям во всем мире и помогает малообеспеченным жителям развитых стран, включая Соединенные Штаты Америки, и развивающихся стран, таких как Индия, а также стран Южной Азии и Африки, получить доступ к современным мобильным технологиям. С 2024 года UTime работает над преобразованиями, способными изменить практику защиты здоровья и благополучия людей, путем технологических разработок и инноваций в области носимых медицинских устройств. Используя передовые исследования и стратегические партнерства, UTime стремится предоставлять эффективные решения для профилактики заболеваний и организации здравоохранения в глобальном масштабе. Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте Компании по адресу http://www.utimeworld.com/.

Заявления прогнозного характера

Включенные в настоящий пресс-релиз заявления о будущих ожиданиях, планах и перспективах, а также любые другие заявления по вопросам, которые не являются свершившимися фактами, могут представлять собой «заявления прогнозного характера» в значении раздела 21E Закона США об обороте ценных бумаг от 1934 года, с поправками, и Закона США о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года. Слова «предполагает», «считает», «продолжает», «мог бы», «оценивает», «ожидает», «намеревается», «может», «планирует», «потенциальный», «прогнозирует», «намечает», «должен», «ставит целью», «будет», «был бы» и подобные выражения служат идентификаторами заявлений прогнозного характера, хотя не все заявления прогнозного характера содержат эти идентифицирующие слова. Фактические результаты деятельности Компании могут существенно отличаться от тех, что обозначены в таких заявлениях прогнозного характера, вследствие действия различных важных факторов, рассмотренных в разделе «Факторы риска» годового отчета Компании по форме 20-F, поданного в Комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку США 30 июля 2024 года. Любые заявления прогнозного характера, включенные в настоящий пресс-релиз, действительны только на дату его выпуска, и Компания прямо отказывается от каких бы то ни было обязательств по обновлению любых заявлений прогнозного характера независимо от того, обусловлена ли необходимость обновления появлением новой информации, будущими событиями или иными причинами.

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