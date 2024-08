UTime rozpoczyna finansowo-prawną analizę due diligence spółki Bowen Therapeutics

SHENZHEN, Chiny, 30 sierpnia, 2024 r. /PRNewswire/ -- UTime Limited (NASDAQ: WTO) (dalej „UTime" lub „Spółka") konsekwentnie wykorzystuje swoje przewagi w międzynarodowym sektorze opieki zdrowotnej. Spółka ogłosiła rozpoczęcie kompleksowej finansowo-prawnej analizy due diligence spółki Bowen Therapeutics Inc (dalej „Bowen Therapeutics"), którą zamierza przejąć. Nabycie Bowen Therapeutics stanowi ważny krok dla UTime w jej ekspansji na rynku innowacyjnych wyrobów medycznych, mając przyczynić się do wzmocnienia pozycji firmy na rynku i rozwoju technologii medycznej.

Bowen Therapeutics ma odegrać kluczową rolę w realizacji tej strategii. Spółka od samego początku istnienia cieszy się dużą renomą w sektorze technologii medycznych. Jej potencjał badawczo-rozwojowy i innowacyjne technologie cieszą się szerokim uznaniem w branży. Na uwagę zasługuje szczególnie wkład Bowen Therapeutics w postęp prac nad szczepionką na ospę małpią, w rezultacie których powstał szereg rewolucyjnych technologii znajdujących obecnie zastosowanie w opiece zdrowotnej na całym świecie. Dysponując zaawansowanymi technologiami i potencjałem badawczo-rozwojowym Bowen Therapeutics, firma UTime zamierza rozwinąć swoje innowacje technologiczne i przyspieszyć ekspansję w sektorze opieki zdrowotnej.

Analiza finansowo-prawna due diligence spółki Bowen Therapeutics stanowi dla UTime kluczowy element zabezpieczenia inwestycji i pozyskania danych, które potwierdzą zasadność decyzji o przejęciu. W ramach due diligence firma poddaje dogłębnej i kompleksowej ocenie różne aspekty działalności i sytuacji finansowo-prawnej Bowen Therapeutics. Część finansowa analizy obejmie sprawozdania finansowe, stan aktywów i zobowiązań oraz pozycję przepływów pieniężnych. W celu zachowania zgodności z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej UTime szczegółowej weryfikacji podda również dokumentację podatkową i systemy księgowe Bowen Therapeutics. W części prawnej due diligence spółka skupi się natomiast na kwestiach takich jak: struktura zarządcza, legalność umów, prawa własności intelektualnej czy trwające procesy sądowe lub popełniane naruszenia regulacji. W ten sposób UTime chce wyeliminować potencjalne ryzyko komplikacji prawnych.

Analiza due diligence to złożony, kompleksowy i wieloaspektowy proces, który pozwoli UTime dokładnie zrozumieć działalność i sytuację finansowo-prawną Bowen Therapeutics, ocenić czynniki ryzyka i potencjalne szanse oraz podjąć decyzje zgodne z długoterminową strategią rozwoju Spółki.

UTime Limited

Spółka UTime Ltd., ustanowiona w 2008 r., dostarcza opłacalne urządzenia mobilne konsumentom na całym świecie i pomaga osobom o niskich dochodach z rynków o ugruntowanej pozycji, w tym Stanów Zjednoczonych i rynków wschodzących, takich jak Indie i kraje Azji Południowej oraz Afryki, w uzyskaniu dostępu do najnowszej technologii mobilnej. Od 2024 r. UTime działa na rzecz transformacji w sektorze opieki zdrowotnej i wellness poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii medycznych w produktach przeznaczonych do noszenia. Wykorzystując najnowocześniejsze badania i strategiczne partnerstwa, UTime dąży do zapewnienia skutecznych rozwiązań w zakresie profilaktyki chorób i zarządzania zdrowiem w skali globalnej. Więcej informacji można znaleźć na stronie Spółki pod adresem: http://www.utimeworld.com/.

Wypowiedzi prognozujące

Zawarte w niniejszym komunikacie prasowym wypowiedzi dotyczące przyszłych oczekiwań, planów i perspektyw, a także wszelkie inne wypowiedzi dotyczące kwestii, które nie są faktami historycznymi, mogą stanowić „wypowiedzi prognozujące" w rozumieniu Ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Wyrażenia takie jak: „przewiduje", „uważa", „kontynuuje", „mogłaby", „szacuje", „oczekuje", „zamierza", „może", „planuje", „potencjalny", „prognozuje", „projekt", „powinien", „cel", „będzie", „byłaby" i podobne wskazują na wypowiedzi prognozujące, przy czym nie wszystkie wypowiedzi prognozujące zawierają dokładnie te wyrażenia. Rzeczywiste wyniki mogą istotnie odbiegać od tych wskazanych w wypowiedziach prognozujących, do czego może przyczynić się szereg istotnych czynników omówionych w sekcji „Czynniki ryzyka" w Raporcie Rocznym na Formularzu 20-F przedłożonym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w dniu 30 lipca 2024 roku. Wszelkie wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są aktualne wyłącznie na dzień jego publikacji, a Spółka nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek wypowiedzi prognozujących w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub z innych względów.

