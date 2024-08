UTime、ボーエン・セラピューティクスに対する財務・法務デューデリジェンスを開始

深セン(中国)、2024年8月30日 /PRNewswire/ -- UTime Limited(NASDAQ: WTO)(以下、「UTime」または「同社」)は、グローバルヘルスケア分野での強みをさらに強化し続ける中、買収を予定しているボーエン・セラピューティクス社(Bowen Therapeutics Inc、以下、「ボーエン・セラピューティクス」)に対して、包括的な財務・法務デューデリジェンスを開始したことを発表しました。この動きは、革新的な医療製品分野におけるUTimeの存在感の拡大において重要な一歩を示しており、市場での地位を強化し、医療技術の未来を推進することを目的としています。

ボーエン・セラピューティクスは、UTimeの拡大戦略の重要な一部となることが期待されています。ボーエン・セラピューティクスは、設立以来、医療技術分野で高い評価を得ています。同社の独自の研究開発能力と革新的な技術は、業界内で広く認識されています。特に、サル痘ワクチンの開発における同社の進展は、グローバルヘルスケアに多くの画期的な技術をもたらしています。UTimeは、今回の買収提案を通じて、ボーエン・セラピューティクスの先進技術と研究開発能力を統合し、ヘルスケア分野における同社の技術革新と市場拡大を促進することを意図しています。

ボーエン・セラピューティクスに対する財務・法務デューデリジェンスは、UTimeが投資を確保し、買収決定を支えるための確固たる情報基盤を構築するために必要な重要なステップです。デューデリジェンスのプロセスでは、ボーエン・セラピューティクスの事業および運営に関する広範な側面を対象とし、徹底した調査と分析が行われます。特に財務デューデリジェンスにおいては、UTimeはボーエン・セラピューティクスの財務諸表、資産および負債、キャッシュフローの状況に重点を置きます。さらに、UTimeはボーエン・セラピューティクスの税務記録および会計システムを精査し、国際的な財務報告基準への準拠を確認します。一方、法務デューデリジェンスでは、ボーエン・セラピューティクスの法務関連事項に焦点を当て、企業ガバナンス構造、契約の合法性、知的財産権、未解決の訴訟や規制違反の有無などを含む広範な領域を精査します。このプロセスは、潜在的な法的リスクを防止するために不可欠です。

デューデリジェンスは、多岐にわたる側面を含む複雑で網羅的なプロセスです。デューデリジェンスのプロセスが進行する中で、UTimeはボーエン・セラピューティクスの事業および運営に対する包括的な理解を深め、潜在的なリスクと機会を評価し、同社の長期的な成長戦略に合致する意思決定を行うことが可能になります。

UTime Limitedについて

2008年に設立されたUTime Limitedは、世界中の消費者に費用対効果の高いモバイル端末を提供し、米国を含む既存市場や、インド、南アジア、アフリカ諸国などの新興市場の低所得層が、最新のモバイル技術を利用しやすくなるよう支援しています。2024年以降、UTimeは革新的な医療ウェアラブル技術を通じて健康とウェルネスの変革に取り組んでいます。最先端の研究と戦略的パートナーシップを活用することで、UTimeは病気予防と健康管理のための効果的なソリューションをグローバルに提供することを目指しています。詳しくは、同社ウェブサイト http://www.utimeworld.com/ をご覧ください。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースに含まれる将来の期待、計画および見通しに関する記述、ならびに歴史的事実ではない事項に関するその他の記述は、米国の1934年証券取引所法改正法第21E条(Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934)および1995年私的証券訴訟改革法(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)の意味における「将来の見通しに関する記述」に該当する可能性があります。「予期する」、「信じる」、「継続する」、「できる」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「かもしれない」、「計画する」、「潜在的」、「予測する」、「プロジェクト」、「すべき」、「目標」、「するつもり」、「するだろう」および類似の表現は、将来の見通しに関する記述を特定することを意図しています。実際の業績は、2024年7月30日に米国証券取引委員会に提出された同社の年次報告書(表20-F)の「リスク要因」に記載されているさまざまな重要要因により、かかる将来の見通しに関する記述によって示された情報と実際の結果が大幅に異なる可能性があります。本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、あくまで本書の日付時点のものであり、新しい情報、将来の出来事またはその他の結果にかかわらず、将来の見通しに関する記述を更新するいかなる義務も明示的に否認します。

