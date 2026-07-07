Vantage apresenta a negociação de CFDs de ouro 24 horas por dia, 7 dias por semana, com o XAUUSD247

Clientes elegíveis agora podem negociar CFDs de ouro fora do horário comercial tradicional, incluindo fins de semana, por meio do MT5, TradingView e do aplicativo Vantage.

PORT VILA, Vanuatu, 7 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Vantage Markets ("Vantage"), corretora de CFDs multiativos, anunciou hoje o lançamento do XAUUSD247. Recentemente, o CME Group anunciou planos para ampliar a negociação de determinados contratos futuros de ouro para 24 horas por dia, sete dias por semana, sujeito à aprovação regulatória. O XAUUSD247 é um produto CFD OTC independente, oferecido pela Vantage.

"XAUUSD247 oferece aos clientes elegíveis acesso a CFDs de ouro além do horário padrão de mercado, apoiados por mecanismos transparentes de produto e controles de negociação claramente definidos", disse Marc Despallieres, CEO da Vantage.

XAUUSD247 está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, incluindo sábados e domingos, sujeito à manutenção programada da plataforma e disponibilidade regional. O produto utiliza um contrato de uma onça de ouro, em comparação com o contrato de 100 onças do produto XAUUSD tradicional da Vantage. Não há comissão de negociação separada, embora spreads, encargos de financiamento e outros custos aplicáveis possam ser aplicados. Alavancagem em níveis de até 100x pode estar disponível, sujeita ao tamanho da posição, tipo de conta e condições de negociação aplicáveis. Cálculo de margem unilateral para contas elegíveis que mantenham posições compradas e vendidas.

O XAUUSD247 também adota limites de exposição líquida e bruta no nível da conta como parte de sua estrutura de gerenciamento de risco. Quando o limite de exposição aplicável é atingido, as contas entram em modo de fechamento até que a exposição retorne abaixo do limite relevante. Os spreads aplicáveis, taxas de financiamento, alavancagem, limites de exposição e outras condições de negociação podem variar dependendo do tipo de conta do cliente, região e entidade Vantage aplicável.

A página será lançada oficialmente em 6 de julho.

Sobre a Vantage

A Vantage Markets é uma corretora de CFDs multiativos que oferece acesso a ouro, Forex, commodities, índices, ações, ETFs e títulos.

Com mais de 17 anos de experiência, a Vantage disponibiliza uma plataforma de negociação confiável, um aplicativo móvel premiado e uma experiência de negociação intuitiva.

Aviso de Risco: Os CFDs são produtos alavancados complexos e apresentam um alto risco de perda rápida de dinheiro devido à alavancagem. A negociação de CFDs pode não ser adequada para todos os investidores. Antes de negociar, avalie se você entende como os CFDs funcionam e se pode assumir o alto risco de perder seu dinheiro.

Aviso legal: Este conteúdo é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro ou de investimento. A disponibilidade dos produtos e serviços descritos neste comunicado está sujeita a restrições jurisdicionais e pode não estar disponível para residentes de determinados países ou regiões.

FONTE Vantage