Vantage lance le trading 24/7 de CFD sur l'or avec XAUUSD247

Les clients éligibles peuvent désormais négocier des CFD sur l'or en dehors de la semaine de trading traditionnelle, y compris le week-end, via MT5, TradingView et l'application Vantage.

PORT VILA, Vanuatu, 7 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Vantage Markets (« Vantage »), un courtier spécialisé dans les CFD multi-actifs, annonce ce jour le lancement de XAUUSD247. CME Group a récemment annoncé son intention d'étendre le trading de certains contrats à terme sur l'or à une plage 24/7, sous réserve de l'accord des autorités de régulation. XAUUSD247 est un produit CFD de gré à gré distinct proposé par Vantage.

« XAUUSD247 permet aux clients éligibles d'accéder à des CFD sur l'or en dehors des heures d'ouverture habituelles du marché, grâce à des mécanismes de produit transparents et à des contrôles de trading clairement définis », déclare Marc Despallieres, CEO de Vantage.

XAUUSD247 est disponible 24/7, y compris les samedis et dimanches, sous réserve des opérations de maintenance programmées de la plateforme et de la disponibilité selon les régions. Ce produit utilise un contrat d'une once, contre un contrat de 100 onces pour le produit XAUUSD traditionnel de Vantage. Aucune commission de trading distincte n'est appliquée, bien que des spreads, des frais de financement et d'autres coûts applicables puissent s'appliquer. Un effet de levier progressif pouvant aller jusqu'à 100x peut être proposé, sous réserve de la taille de la position, du type de compte et des conditions de trading applicables. Calcul de la marge unilatérale pour les comptes éligibles détenant à la fois des positions longues et courtes.

XAUUSD247 intègre également des limites d'exposition nette et brute au niveau du compte dans le cadre de son dispositif de gestion des risques. Lorsque le seuil d'exposition applicable est atteint, les comptes passent en mode « close-only » jusqu'à ce que l'exposition repasse en dessous de la limite correspondante. Les spreads, les frais de financement, l'effet de levier, les limites d'exposition et les autres conditions de trading applicables peuvent varier en fonction du type de compte du client, de sa région et de l'entité Vantage concernée.

La page sera officiellement lancée le 6 juillet.

À propos de Vantage

Vantage Markets est un courtier en CFD multi-actifs proposant des produits sur l'or, le Forex, les matières premières, les indices, les actions, les ETF et les obligations.

Forte de plus de 17 ans d'expérience, Vantage propose une plateforme de trading éprouvée, une application mobile primée et une expérience de trading conviviale.

Avertissement sur les risques : Les CFD sont des produits complexes à effet de levier qui présentent un risque élevé de perte rapide de capital en raison de cet effet de levier. Le trading de CFD peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Nous vous recommandons de vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un tel risque de perte d'argent.

Avis de non-responsabilité : Ce contenu est fourni à titre purement informatif et ne constitue en aucun cas un conseil financier ou d'investissement. La disponibilité des produits et services décrits dans ce communiqué est soumise à des restrictions juridictionnelles et peut ne pas être assurée pour les résidents de certains pays ou régions.