Vantage、XAUUSD247で24時間365日の金CFD取引を開始

対象のお客様は、MT5、TradingView、Vantageアプリを通じて、従来の取引週を超え、週末にも金CFDを取引できるようになりました。

バヌアツ・ポートビラ、2026年7月5日 /PRNewswire/ -- マルチアセットCFDブローカーであるVantage Markets（以下「Vantage」）は本日、XAUUSD247の提供開始を発表しました。CMEグループは先ごろ、規制当局による審査を条件として、一部の金先物商品の取引を24時間365日体制に拡大する計画を発表しました。XAUUSD247は、Vantageが提供する別個のOTC CFD商品です。

「XAUUSD247は、透明性の高い商品設計と明確に定められた取引管理機能に支えられ、対象のお客様に通常の市場取引時間外でも金CFDへのアクセスを提供します」と、Vantageの最高経営責任者（CEO）であるMarc Despallieres氏は述べました。

XAUUSD247は、プラットフォームの定期メンテナンス時間と地域ごとの提供状況による制限はありますが、土日を含め24時間365日利用できます。この商品の契約サイズは1オンスで、Vantageの従来のXAUUSD商品では100オンスです。別途取引手数料はかかりませんが、スプレッド、資金調達費用、その他の該当する費用が発生する場合があります。ポジションサイズ、口座タイプ、適用される取引条件に応じて、最大100倍の段階制レバレッジを利用できる場合があります。ロングポジションとショートポジションの両方を保有する対象口座には、片側証拠金計算が適用されます。

XAUUSD247は、リスク管理体制の一環として、口座単位の純エクスポージャーおよび総エクスポージャーの上限も設けています。適用されるエクスポージャー閾値に達すると、該当する上限を下回るまで、口座は「決済のみ」モードになります。適用されるスプレッド、資金調達費用、レバレッジ、エクスポージャー上限、その他の取引条件は、お客様の口座タイプ、地域、該当するVantage法人によって異なる場合があります。

該当ページは7月6日に正式に公開されます。

Vantageについて

Vantage Marketsは、金、FX、コモディティ、指数、株式、ETF、債券の取引機会を提供するマルチアセットCFDブローカーです。

17年以上の実績を持つVantageは、信頼性の高い取引プラットフォーム、受賞歴のあるモバイルアプリ、使いやすい取引環境を提供しています。

リスク警告：CFDは複雑なレバレッジ商品であり、レバレッジの影響により資金を急速に失う高いリスクがあります。CFD取引は、すべての投資家に適しているとは限りません。CFDの仕組みを理解しているか、また資金を失う高いリスクを負う余裕があるかを慎重に検討する必要があります。

免責事項： 本コンテンツは情報提供のみを目的としており、金融または投資に関する助言を構成するものではありません。本リリースに記載されている製品およびサービスは、法域による制限の対象であり、特定の国または地域の居住者には提供されない場合があります。

SOURCE Vantage