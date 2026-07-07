Vantage führt 24/7-Handel mit Gold-CFDs unter dem Symbol XAUUSD247 ein

Berechtigte Kundinnen und Kunden können nun über MT5, TradingView und die Vantage-App CFDs auf Gold auch außerhalb der üblichen Handelswoche, also auch am Wochenende, handeln.

PORT VILA, Vanuatu, 7. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Vantage Markets („Vantage"), ein Multi-Asset--CFD-Broker, gab heute die Einführung von XAUUSD247 bekannt. Die CME Group hat kürzlich Pläne bekannt gegeben, den Handel mit bestimmten Gold-Futures-Produkten auf einen 24/7-Betrieb auszuweiten – vorbehaltlich der behördlichen Prüfung und Genehmigung. XAUUSD247 ist ein eigenständiges OTC-CFD-Produkt, das von Vantage angeboten wird.

„XAUUSD247 bietet berechtigten Kundinnen und Kunden Zugang zu Gold-CFDs außerhalb der üblichen Handelszeiten, gestützt durch transparente Produktmechanismen und klar definierte Handelskontrollen", sagte Marc Despallieres, Chief Executive Officer bei Vantage.

XAUUSD247 ist rund um die Uhr verfügbar, sieben Tage die Woche, einschließlich samstags und sonntags, vorbehaltlich geplanter Wartungsarbeiten an der Plattform und der regionalen Verfügbarkeit. Das Produkt basiert auf einer Kontraktgröße von einer Unze, im Vergleich zur Kontraktgröße von 100 Unzen beim herkömmlichen XAUUSD-Produkt von Vantage. Es fällt keine gesonderte Handelsprovision an, allerdings können Spreads, Finanzierungskosten und sonstige anfallende Kosten anfallen. Je nach Positionsgröße, Kontotyp und geltenden Handelsbedingungen kann eine gestaffelte Hebelwirkung von bis zu 100x verfügbar sein. Einseitige Margenberechnung für berechtigte Konten, die sowohl Long- als auch Short-Positionen halten.

XAUUSD247 integriert im Rahmen seines Risikomanagementsystems auch Netto- und Brutto-Positionslimits auf Kontoebene. Sobald der geltende Risikogrenzwert erreicht ist, werden die Konten in den „Close-Only"-Modus versetzt, bis das Risiko wieder unter den entsprechenden Grenzwert fällt. Die geltenden Spreads, Finanzierungskosten, Hebelwirkung, Risikolimits und sonstigen Handelsbedingungen können je nach Kontotyp des Kunden, Region und der jeweiligen Vantage-Gesellschaft variieren.

Die Seite wird am 6. Juli offiziell online gehen.

Informationen zu Vantage

Vantage Markets ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der Zugang zu Devisen, Rohstoffen, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen bietet.

Mit über 17 Jahren Erfahrung bietet Vantage eine zuverlässige Handelsplattform, eine preisgekrönte mobile App und ein benutzerfreundliches Handelserlebnis.

Risikowarnung: CFDs sind komplexe Produkte mit Hebelwirkung und bergen aufgrund des Hebels ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Der Handel mit CFDs ist möglicherweise nicht für alle Anlegerinnen und Anleger geeignet. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko eines Kapitalverlusts einzugehen.

Haftungsausschluss: Dieser Inhalt dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Die Verfügbarkeit der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Produkte und Dienstleistungen unterliegt rechtlichen Beschränkungen und steht Einwohnerinnen und Einwohnern bestimmter Länder oder Regionen möglicherweise nicht zur Verfügung.