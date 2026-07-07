Vantage introduceert 24/7-handel in goud-CFD's met XAUUSD247

In aanmerking komende cliënten kunnen nu ook buiten de traditionele handelsweek, inclusief in het weekend, via MT5, TradingView en de Vantage-app handelen in goud-CFD's.

PORT VILA, Vanuatu, 7 juli 2026 /PRNewswire/ -- Vantage Markets ("Vantage"), een multi-asset CFD-broker, heeft vandaag de lancering van XAUUSD247 aangekondigd. CME Group heeft onlangs plannen aangekondigd om de handel in bepaalde goudfutures uit te breiden naar 24/7, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder. XAUUSD247 is een afzonderlijk OTC-CFD-product dat door Vantage wordt aangeboden.

"XAUUSD247 biedt in aanmerking komende cliënten toegang tot goud-CFD's buiten de reguliere markturen, ondersteund door transparante productmechanismen en duidelijk omschreven handelscontroles", aldus Marc Despallieres, Chief Executive Officer van Vantage.

XAUUSD247 is 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar, inclusief op zaterdag en zondag, onder voorbehoud van gepland platformonderhoud en regionale beschikbaarheid. Het product hanteert een contractgrootte van één ounce, tegenover de contractgrootte van 100 ounce van het traditionele XAUUSD-product van Vantage. Er wordt geen afzonderlijke handelscommissie in rekening gebracht, hoewel spreads, financieringskosten en andere toepasselijke kosten van toepassing kunnen zijn. Afhankelijk van de positieomvang, het rekeningtype en de toepasselijke handelsvoorwaarden kan een getrapte hefboomwerking tot 100x beschikbaar zijn. Voor in aanmerking komende rekeningen met zowel long- als shortposities geldt een eenzijdige margeberekening.

XAUUSD247 hanteert daarnaast netto- en brutoblootstellingslimieten op rekeningniveau als onderdeel van het risicobeheerkader. Zodra de toepasselijke blootstellingsdrempel is bereikt, worden rekeningen in de close-only-modus geplaatst totdat de blootstelling weer onder de desbetreffende limiet komt. Toepasselijke spreads, financieringskosten, hefboomwerking, blootstellingslimieten en overige handelsvoorwaarden kunnen variëren afhankelijk van het rekeningtype van de cliënt, de regio en de toepasselijke Vantage-entiteit.

De pagina wordt op 6 juli officieel gelanceerd.

Over Vantage

Vantage Markets is een multi-asset CFD-broker die toegang biedt tot goud, forex, grondstoffen, indexen, aandelen, ETF's en obligaties.

Met meer dan 17 jaar ervaring biedt Vantage een betrouwbaar handelsplatform, een bekroonde mobiele app en een gebruiksvriendelijke handelservaring.

Risicowaarschuwing: CFD's zijn complexe financiële instrumenten met een hefboomeffect en brengen een hoog risico met zich mee dat u snel geld kunt verliezen door de hefboomwerking. CFD-handel is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en of u zich het hoge risico kunt veroorloven uw geld te verliezen.

Disclaimer: Deze inhoud is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen financieel of beleggingsadvies. De beschikbaarheid van de in dit persbericht beschreven producten en diensten is onderworpen aan jurisdictiegerelateerde beperkingen en is mogelijk niet beschikbaar voor inwoners van bepaalde landen of regio's.