VerifyVASP adquire a Sygna, consolidando a rede global Travel Rule

SINGAPURA, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A VerifyVASP, uma empresa líder no fornecimento de soluções para a rede Travel Rule, anunciou hoje a aquisição da Sygna, uma importante fornecedora sediada no Japão.

Esta transação representa um passo importante na estratégia de expansão global da VerifyVASP, consolidando ainda mais a empresa como um fornecedor essencial de infraestrutura de conformidade para Prestadores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) nos principais mercados internacionais.

Consolidação do Ecossistema Travel Rule

A aquisição marca um momento decisivo na evolução do cenário global da Travel Rule. Ao integrar a Sygna em sua rede, a VerifyVASP está avançando na consolidação de um mercado fragmentado em uma rede de conformidade unificada e interoperável, alinhada aos regulamentos nacionais, aos padrões do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) e aos requisitos globais de proteção de dados.

No centro dessa estratégia está a Rede Verificada da VerifyVASP, uma infraestrutura de conformidade global projetada para permitir a troca de dados segura, em tempo real e padronizada entre VASPs. Com a integração da Sygna, essa rede ganha escala, profundidade e alcance geográfico incomparáveis, fortalecendo ainda mais seus efeitos de rede e conformidade regulatória.

Os membros atuais da Sygna continuarão a operar sem interrupções e serão progressivamente integrados à Rede Verificada, adaptados aos requisitos regulatórios locais. Essa transição expandirá a conectividade nos principais mercados e aumentará significativamente a interoperabilidade.

Ao mesmo tempo, os membros atuais da VerifyVASP terão acesso a um conjunto ampliado de contrapartes regulamentadas, o que aumentará a eficiência, reduzirá os obstáculos nas transações internacionais e permitirá fluxos de trabalho de conformidade mais integrados.

O padrão global para conformidade com a Travel Rule

Com essa aquisição, a VerifyVASP fortalece ainda mais sua posição como definidora de padrões globais para a infraestrutura de conformidade da Travel Rule.

Shih Yun Chia, CEO da VerifyVASP, disse: "A aquisição da Sygna reforça nosso compromisso em estabelecer o padrão global de conformidade com as Travel Rule por meio de uma rede ampliada e baseada em objetivos. Isso ocorre em um momento crucial, à medida que o GAFI e outros órgãos internacionais relevantes, reguladores e unidades de inteligência financeira em todo o mundo promovem uma aplicação mais eficaz."

Michael Ou, fundador e CEO da Sygna, declarou: "A Sygna foi criada para ajudar a construir uma infraestrutura de conformidade confiável para o setor de ativos virtuais, que é um dos ambientes regulatórios mais exigentes do mundo. Estamos orgulhosos do que a equipe construiu no Japão e acreditamos que essa combinação com a VerifyVASP ampliará significativamente o alcance e o impacto desse trabalho. Juntos, estamos em uma posição mais forte para apoiar os VASPs com conformidade segura, eficiente e global com a Travel Rule."

À medida que as expectativas regulatórias continuam a evoluir, a VerifyVASP permanece focada na construção de um ecossistema de conformidade globalmente conectado que suporte VASPs, instituições financeiras e reguladores no estabelecimento de mercados de ativos digitais seguros, transparentes e confiáveis.

Sobre a VerifyVASP Pte. Ltd.

A VerifyVASP Pte. Ltd., subsidiária da Upbit Global Pte. Ltd., é fornecedora líder de soluções para a rede Travel Rule que oferece infraestrutura de conformidade segura e escalável para prestadores de serviços de ativos virtuais (VASPs) em todo o mundo. A VerifyVASP oferece um conjunto completo de conformidade que abrange due diligence de contrapartes, protocolos de mensagens interoperáveis, análises de risco on-chain e consultoria Travel Rule e requisitos de proteção de dados. Indo além da conformidade, a VerifyVASP oferece soluções avançadas para órgãos de aplicação da lei em todo o mundo, possibilitando a prevenção, a detecção e a investigação de atividades ilícitas envolvendo ativos digitais.

Sobre a Sygna Inc.

A Sygna Inc. é pioneira em soluções Travel Rule, com vantagem pioneira na construção de infraestrutura de conformidade para o setor de ativos digitais. Com forte cobertura no Japão, a Sygna estabeleceu uma profunda conectividade entre os principais VASPs em um dos mercados mais regulamentados do mundo, se tornando uma porta de entrada estratégica para o ecossistema de ativos digitais do Japão.

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FONTE VerifyVASP