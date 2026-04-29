VerifyVASP neemt Sygna over en consolideert het wereldwijde netwerk voor overdracht van transactiegegevens

SINGAPORE, 30 april 2026 /PRNewswire/ -- VerifyVASP, een toonaangevende aanbieder van oplossingen voor de regel voor overdracht van transactiegegevens, heeft vandaag de overname aangekondigd van Sygna, een toonaangevende Japanse aanbieder.

Deze transactie is een belangrijke stap in de wereldwijde uitbreidingsstrategie van VerifyVASP, waardoor het bedrijf zich verder vestigt als een belangrijke leverancier van compliance-infrastructuur voor Virtual Asset Service Providers (VASP's) op belangrijke internationale markten.

Consolidatie van het ecosysteem voor de regel voor overdracht van transactiegegevens

De overname markeert een bepalend moment in de evolutie van het wereldwijde landschap voor de regel voor overdracht van transactiegegevens. Door Sygna in zijn netwerk te integreren, versnelt VerifyVASP de consolidatie van een gefragmenteerde markt tot een uniform en interoperabel nalevingsnetwerk, overeenkomstig de nationale regelgeving, de normen van de Financial Action Task Force (FATF) en wereldwijde vereisten voor gegevensbescherming.

Centraal in deze strategie staat het Verified Network van VerifyVASP, een wereldwijde compliance-infrastructuur die is ontworpen om veilige, realtime en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen VASP's mogelijk te maken. Met de toevoeging van Sygna bereikt dit netwerk een ongeëvenaarde schaal, diepgang en geografische reikwijdte, wat de netwerkeffecten en de naleving van regelgeving verder versterkt.

Bestaande leden van Sygna blijven zonder onderbreking actief en zullen geleidelijk worden geïntegreerd in het Verified Network, in overeenstemming met lokale wettelijke vereisten. Deze overgang zal de connectiviteit in belangrijke markten uitbreiden en de interoperabiliteit aanzienlijk verbeteren.

Tegelijkertijd krijgen de bestaande leden van VerifyVASP toegang tot een uitgebreidere groep gereguleerde tegenpartijen, wat de efficiëntie verhoogt, frictie bij grensoverschrijdende transacties vermindert en zorgt voor soepelere nalevingsprocessen.

De wereldwijde standaard voor naleving van de regel voor overdracht van transactiegegevens

Met deze overname versterkt VerifyVASP zijn positie als wereldwijde normsteller voor infrastructuur voor naleving van de regel voor overdracht van transactiegegevens.

Shih Yun Chia, CEO van VerifyVASP, verklaarde: 'De overname van Sygna onderstreept onze inzet om de wereldwijde standaard te bepalen voor naleving van de regel voor overdracht van transactiegegevens via een uitgebreid, op doelgericht netwerk. Dit gebeurt op een cruciaal moment, nu de Financial Action Task Force (FATF) en andere relevante internationale organisaties, toezichthouders en financiële inlichtingeneenheden wereldwijd inzetten op een meer doeltreffende handhaving."

Michael Ou, oprichter en CEO van Sygna, verklaarde: "Sygna is opgericht om betrouwbare compliance-infrastructuur te helpen opbouwen voor de virtual-assetsector, een van de meest veeleisende gereguleerde omgevingen ter wereld. We zijn trots op wat het team in Japan heeft opgebouwd en geloven dat deze combinatie met VerifyVASP het bereik en de impact van dat werk aanzienlijk zal vergroten. Samen bevinden we ons in een sterkere positie om VASP's te ondersteunen met veilige, efficiënte en wereldwijde naleving van de regel voor overdracht van transactiegegevens".

Naarmate de regelgeving zich verder ontwikkelt, blijft VerifyVASP zich richten op het opbouwen van een wereldwijd verbonden nalevingsecosysteem dat VASP's, financiële instellingen en toezichthouders ondersteunt bij het realiseren van veilige, transparante en betrouwbare markten voor digitale activa.

Over VerifyVASP Pte. Ltd.

VerifyVASP Pte. Ltd., een dochteronderneming van Upbit Global Pte. Ltd., is een toonaangevende aanbieder van oplossingen voor naleving van de regel voor overdracht van transactiegegevens en levert veilige, schaalbare compliance-infrastructuur voor VASP's (virtual asset service providers) wereldwijd. VerifyVASP biedt een end-to-end nalevingssuite die onder meer due diligence van tegenpartijen, interoperabele berichtprotocollen, on-chain risicoanalyse en advies over de regel voor overdracht van transactiegegevens en vereisten voor gegevensbescherming omvat. Naast compliance levert VerifyVASP ook geavanceerde oplossingen voor wetshandhavingsinstanties wereldwijd, waarmee de preventie, detectie en het onderzoek van illegale activiteiten met betrekking tot digitale activa worden ondersteund.

Over Sygna Inc.

Sygna Inc. is een voorloper op het gebied van oplossingen voor naleving van de regel voor overdracht van transactiegegevens en beschikte over een vroege marktvoorsprong bij het opbouwen van compliance-infrastructuur voor de digitale-activasector. Met een sterke aanwezigheid in Japan heeft Sygna een diepgaande connectiviteit opgebouwd met toonaangevende VASP's in een van de meest gereguleerde markten ter wereld, waardoor het een strategische toegangspoort vormt tot het Japanse ecosysteem voor digitale activa.

