VerifyVASP acquiert Sygna, consolidant le réseau mondial de règles de voyage

SINGAPOUR, 29 avril 2026 /PRNewswire/ -- VerifyVASP, l'un des principaux fournisseurs de solutions de règles de voyage, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Sygna, un important fournisseur basé au Japon.

Cette transaction constitue une étape importante dans la stratégie d'expansion mondiale de VerifyVASP, qui s'affirme ainsi comme un fournisseur incontournable d'infrastructure de conformité pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) sur les principaux marchés internationaux.

Consolidation de l'écosystème de règles de voyage

Cette acquisition est un moment décisif dans l'évolution du paysage mondial de la règle du voyage. En intégrant Sygna dans son réseau, VerifyVASP consolide un peu plus un marché fragmenté en un réseau de conformité unifié et interopérable, aligné sur les réglementations nationales, les normes du Groupe d'action financière (GAFI) et les exigences mondiales en matière de protection des données.

Au cœur de cette stratégie se trouve le Verified Network de VerifyVASP, une infrastructure de conformité mondiale conçue pour l'échange de données sécurisé, en temps réel et normalisé entre les prestataires de services à valeur ajoutée. Avec l'ajout de Sygna, ce réseau atteint une échelle, une profondeur et une portée géographique inégalées, ce qui renforce encore ses effets de réseau et sa conformité réglementaire.

Les membres actuels de Sygna continueront leurs activités et seront progressivement intégrés dans le Verified Network, au gré des exigences réglementaires locales. Cette transition permettra d'étendre la connectivité dans des marchés clés et d'améliorer considérablement l'interopérabilité.

Dans le même temps, les membres actuels de VerifyVASP auront accès à un ensemble élargi de contreparties réglementées, améliorant l'efficacité, réduisant les frictions dans les transactions transfrontalières et permettant des workflows de conformité plus fluides.

La norme mondiale pour le respect des règles de voyage

Grâce à cette acquisition, VerifyVASP renforce sa position de référence mondiale en matière d'infrastructure de conformité aux règles de voyage.

Shih Yun Chia, PDG de VerifyVASP, a déclaré : « L'acquisition de Sygna souligne notre engagement à établir la norme mondiale en matière de respect des règles de voyage grâce à un réseau élargi privilégiant les objectifs. Cette acquisition arrive à un moment charnière, alors que le GAFI et d'autres organismes internationaux compétents, les régulateurs et les cellules de renseignement financier du monde entier s'efforcent d'améliorer l'efficacité de l'application de la législation. »

Michael Ou, Fondateur et PDG de Sygna, a ajouté : « Sygna a été créée pour aider à construire une infrastructure de conformité fiable pour l'industrie des actifs virtuels, qui est l'un des environnements réglementaires les plus exigeants au monde. Nous sommes fiers des réalisations de l'équipe au Japon et nous pensons que cette combinaison avec VerifyVASP élargira considérablement la portée et l'impact de ce travail. Ensemble, nous sommes dans une position plus forte pour soutenir les VASP avec une conformité sécurisée, efficace et mondiale avec les règles de voyages. »

Dans un contexte d'évolution des attentes réglementaires, VerifyVASP se concentre sur la construction d'un écosystème de conformité connecté à l'échelle mondiale qui soutient les VASP, les institutions financières et les régulateurs dans l'établissement de marchés d'actifs numériques sécurisés, transparents et fiables.

À propos de VerifyVASP Pte. Ltd.

VerifyVASP Pte. Ltd, une filiale d'Upbit Global Pte. Ltd. est un fournisseur de solutions de règle de voyage de premier plan qui propose une infrastructure de conformité sécurisée et évolutive pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) dans le monde entier. VerifyVASP offre une suite de conformité de bout en bout comprenant la vérification préalable des contreparties, des protocoles de messagerie interopérables, l'analyse des risques sur la chaîne et des conseils sur les exigences en matière de règle de voyage et de protection des données. Au-delà de la conformité, VerifyVASP propose des solutions avancées aux organismes chargés de l'application de la loi au niveau mondial, permettant la prévention, la détection et l'investigation d'activités illicites impliquant des actifs numériques.

À propos de Sygna Inc.

Sygna Inc. est un pionnier des solutions de règle de voyage, bénéficiant d'un avantage de précurseur dans la création d'infrastructures de conformité pour l'industrie des actifs numériques. Grâce à sa forte présence au Japon, Sygna a noué des liens solides avec les principaux VASP dans l'un des marchés les plus réglementés au monde, faisant de la plateforme une passerelle stratégique vers l'écosystème japonais des actifs numériques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2966339/A__1.jpg