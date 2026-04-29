VerifyVASP adquiere Sygna, consolidando así la red global de Travel Rule

SINGAPUR, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- VerifyVASP, proveedor líder de soluciones de reglas de viaje, anunció hoy la adquisición de Sygna, un destacado proveedor con sede en Japón.

Esta transacción representa un paso importante en la estrategia de expansión global de VerifyVASP, consolidando aún más a la empresa como un proveedor clave de infraestructura de cumplimiento normativo para proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en mercados internacionales clave.

Consolidación del ecosistema de reglas de viaje

Esta adquisición marca un hito en la evolución del panorama global de las normas de viaje. Al integrar Sygna en su red, VerifyVASP impulsa la consolidación de un mercado fragmentado en una red de cumplimiento unificada e interoperable, alineada con las regulaciones nacionales, los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los requisitos globales de protección de datos.

En el centro de esta estrategia se encuentra la Red Verificada de VerifyVASP, una infraestructura de cumplimiento global diseñada para permitir el intercambio de datos seguro, en tiempo real y estandarizado entre proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Con la incorporación de Sygna, esta red alcanza una escala, profundidad y alcance geográfico sin precedentes, lo que fortalece aún más sus efectos de red y el cumplimiento normativo.

Los miembros actuales de Sygna continuarán operando sin interrupciones y se incorporarán progresivamente a la Red Verificada, adaptada a los requisitos regulatorios locales. Esta transición ampliará la conectividad en mercados clave y mejorará significativamente la interoperabilidad.

Al mismo tiempo, los miembros actuales de VerifyVASP tendrán acceso a un conjunto ampliado de contrapartes reguladas, lo que mejorará la eficiencia, reducirá las fricciones en las transacciones transfronterizas y permitirá flujos de trabajo de cumplimiento más fluidos.

El estándar global para el cumplimiento de las normas de viaje

Con esta adquisición, VerifyVASP refuerza aún más su posición como referente mundial en infraestructura para el cumplimiento de las normas de viaje.

Shih Yun Chia, consejero delegado de VerifyVASP, declaró: "La adquisición de Sygna subraya nuestro compromiso de establecer el estándar global para el cumplimiento de la Regla de Viajes a través de una red ampliada y basada en objetivos. Se produce en un momento crucial, ya que el GAFI y otros organismos internacionales, reguladores y unidades de inteligencia financiera relevantes en todo el mundo impulsan una aplicación más eficaz de la normativa".

Michael Ou, fundador y consejero delegado de Sygna, declaró: "Sygna se creó para ayudar a construir una infraestructura de cumplimiento confiable para la industria de activos virtuales, uno de los entornos regulatorios más exigentes del mundo. Estamos orgullosos del trabajo que el equipo ha desarrollado en Japón y creemos que esta fusión con VerifyVASP ampliará significativamente el alcance y el impacto de dicho trabajo. Juntos, estamos en una posición más sólida para brindar a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) un cumplimiento seguro, eficiente y global de la Regla de Viaje".

A medida que las expectativas regulatorias continúan evolucionando, VerifyVASP sigue centrado en construir un ecosistema de cumplimiento conectado globalmente que apoye a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), las instituciones financieras y los reguladores en el establecimiento de mercados de activos digitales seguros, transparentes y fiables.

Acerca de VerifyVASP Pte. Ltd.

VerifyVASP Pte. Ltd., filial de Upbit Global Pte. Ltd., es un proveedor líder de soluciones para la Regla de Viaje (Travel Rule) que ofrece una infraestructura de cumplimiento segura y escalable para proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en todo el mundo. VerifyVASP ofrece una suite de cumplimiento integral que abarca la debida diligencia de contrapartes, protocolos de mensajería interoperables, análisis de riesgos en cadena y asesoramiento sobre la Regla de Viaje y los requisitos de protección de datos. Además del cumplimiento normativo, VerifyVASP proporciona soluciones avanzadas para organismos policiales globales, facilitando la prevención, detección e investigación de actividades ilícitas relacionadas con activos digitales.

Acerca de Sygna Inc.

Sygna Inc. es pionera en soluciones de Travel Rule, con una ventaja competitiva al ser pionera en la creación de infraestructura de cumplimiento para la industria de activos digitales. Con una sólida presencia en Japón, Sygna ha establecido una profunda conectividad con los principales proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en uno de los mercados más regulados del mundo, lo que la convierte en una puerta de entrada estratégica al ecosistema de activos digitales japonés.

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