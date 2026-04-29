VerifyVASP adquiere Sygna, lo que consolida la red mundial de la Travel Rule

SINGAPUR, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- VerifyVASP, un proveedor líder de soluciones de la Travel Rule, anunció hoy la adquisición de Sygna, un destacado proveedor con sede en Japón.

Esta transacción representa un paso importante en la estrategia de expansión mundial de VerifyVASP, lo que consolida aún más a la empresa como un proveedor fundamental de infraestructura de cumplimiento normativo para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en los principales mercados internacionales.

Consolidación del ecosistema de la Travel Rule

La adquisición marca un momento decisivo en la evolución del panorama mundial de la Travel Rule. Al integrar a Sygna en su red, VerifyVASP está impulsando la consolidación de un mercado fragmentado en una red de cumplimiento normativo unificada e interoperable, alineada con las regulaciones nacionales, los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los requisitos mundiales de protección de datos.

En el centro de esta estrategia se encuentra la Red Verificada de VerifyVASP, una infraestructura de cumplimiento normativo mundial diseñada para permitir el intercambio de datos seguro, en tiempo real y estandarizado entre los VASP. Con la incorporación de Sygna, esta red alcanza una escala, una profundidad y un alcance geográfico sin igual, lo que fortalece aún más sus efectos de red y el cumplimiento normativo.

Los miembros existentes de Sygna continuarán operando sin interrupciones y se irán incorporando progresivamente a la Red Verificada, adaptada a los requisitos normativos locales. Esta transición ampliará la conectividad en mercados clave y mejorará de manera significativa la interoperabilidad.

Al mismo tiempo, los miembros actuales de VerifyVASP obtendrán acceso a un conjunto ampliado de contrapartes reguladas, lo que mejorará la eficiencia, reducirá la fricción en las transacciones transfronterizas y permitirá flujos de trabajo de cumplimiento normativo más fluidos.

El estándar mundial para el cumplimiento normativo de la Travel Rule

Con esta adquisición, VerifyVASP refuerza aún más su posición como referente mundial en el ámbito de las infraestructuras para el cumplimiento normativo de la Travel Rule.

Shih Yun Chia, director ejecutivo de VerifyVASP, afirmó: "La adquisición de Sygna destaca nuestro compromiso de establecer el estándar mundial para el cumplimiento normativo de la Travel Rule mediante una red ampliada y basada en objetivos. Llega en un momento crucial, ya que el GAFI y otros organismos internacionales relevantes, reguladores y unidades de inteligencia financiera a nivel mundial impulsan una aplicación más eficaz de la normativa".

Michael Ou, fundador y director ejecutivo de Sygna, afirmó: "Sygna se creó para ayudar a construir una infraestructura de cumplimiento normativo confiable para el sector de los activos virtuales, que es uno de los entornos regulatorios más exigentes del mundo. Estamos orgullosos de lo que el equipo ha logrado en Japón y creemos que esta fusión con VerifyVASP ampliará significativamente el alcance y el impacto de ese trabajo. Juntos, estamos en una posición más sólida para apoyar a los VASP con un cumplimiento normativo seguro, eficiente y mundial de la Travel Rule".

A medida que las expectativas regulatorias continúan evolucionando, VerifyVASP sigue enfocada en crear un ecosistema de cumplimiento normativo conectado a nivel mundial que apoya a los VASP, las instituciones financieras y los reguladores en el establecimiento de mercados de activos digitales seguros, transparentes y confiables.

Acerca de VerifyVASP Pte. Ltd.

VerifyVASP Pte. Ltd., una filial de Upbit Global Pte. Ltd., es un proveedor líder de soluciones de la Travel Rule que ofrece una infraestructura de cumplimiento normativo segura y escalable para proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en todo el mundo. VerifyVASP ofrece un conjunto integral de soluciones de cumplimiento normativo que abarca la diligencia debida de contrapartes, protocolos de mensajería interoperables, análisis de riesgos en cadena y asesoramiento sobre la Travel Rule y los requisitos de protección de datos. Más allá del cumplimiento normativo, VerifyVASP proporciona soluciones avanzadas para organismos de aplicación de la ley a nivel mundial, lo que permite la prevención, detección e investigación de actividades ilícitas relacionadas con activos digitales.

Acerca de Sygna Inc.

Sygna Inc. es una empresa pionera en soluciones relacionadas con la Travel Rule, con la ventaja de ser la primera en desarrollar una infraestructura de cumplimiento normativo para el sector de los activos digitales. Gracias a su sólida presencia en Japón, Sygna ha establecido una profunda conectividad entre los principales VASP en uno de los mercados más regulados del mundo, lo que la convierte en una puerta de entrada estratégica al ecosistema de activos digitales de Japón.

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FUENTE VerifyVASP