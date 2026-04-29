VerifyVASP acquisisce Sygna, consolidando la rete globale della Travel Rule

SINGAPORE, 29 aprile 2026 /PRNewswire/ -- VerifyVASP, fornitore leader di soluzioni per la Travel Rule, ha annunciato oggi l'acquisizione di Sygna, azienda di spicco con sede in Giappone.

Questa operazione rappresenta un passo importante nella strategia di espansione globale di VerifyVASP, consolidando ulteriormente la posizione dell'azienda come fornitore di infrastrutture di conformità di riferimento per i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) nei principali mercati internazionali.

Consolidamento dell'ecosistema della Travel Rule

L'acquisizione segna un momento decisivo nell'evoluzione del panorama globale della Travel Rule. Integrando Sygna nella propria rete, VerifyVASP promuove il consolidamento di un mercato frammentato in una rete di conformità unificata e interoperabile, allineata alle normative nazionali, agli standard del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) e ai requisiti globali in materia di protezione dei dati.

Al centro di questa strategia c'è la Verified Network di VerifyVASP, un'infrastruttura di conformità globale progettata per consentire uno scambio di dati sicuro, in tempo reale e standardizzato tra i VASP. Con l'aggiunta di Sygna, questa rete raggiunge una portata, una profondità e una copertura geografica senza pari, rafforzando ulteriormente i suoi effetti di rete e la conformità normativa.

Gli attuali membri di Sygna continueranno a operare senza interruzioni e saranno progressivamente integrati nella rete Verified Network, in conformità con i requisiti normativi locali. La transizione amplierà la connettività nei mercati chiave e migliorerà in modo significativo l'interoperabilità.

Allo stesso tempo, gli attuali membri di VerifyVASP avranno accesso a una gamma più ampia di controparti regolamentate, migliorando l'efficienza, riducendo gli attriti nelle transazioni transfrontaliere e consentendo flussi di lavoro di conformità più fluidi.

Lo standard globale per la conformità alla Travel Rule

Con questa acquisizione, VerifyVASP rafforza ulteriormente la propria posizione di leader globale nella definizione degli standard per le infrastrutture di conformità alla Travel Rule.

Shih Yun Chia, CEO di VerifyVASP, ha dichiarato: "L'acquisizione di Sygna sottolinea il nostro impegno a definire lo standard globale per la conformità alla Travel Rule attraverso una rete ampliata e basata su obiettivi. Questo avviene in un momento cruciale, poiché il GAFI e altri organismi internazionali competenti, autorità di regolamentazione e unità di informazione finanziaria in tutto il mondo stanno promuovendo un'applicazione più efficace delle norme".

Michael Ou, fondatore e CEO di Sygna, ha dichiarato: "Sygna è stata creata per contribuire a costruire un'infrastruttura di conformità affidabile per il settore degli asset virtuali, che rappresenta uno degli ambienti normativi più esigenti al mondo. Siamo orgogliosi di ciò che il team ha realizzato in Giappone e crediamo che questa fusione con VerifyVASP amplierà in modo significativo la portata e l'impatto di tale lavoro. Insieme, siamo in una posizione di maggior forza per supportare i VASP con una conformità alla Travel Rule sicura, efficiente e globale".

Mentre le aspettative normative continuano a evolversi, VerifyVASP mantiene il proprio impegno nella creazione di un ecosistema di conformità interconnesso a livello globale, che supporti i VASP, gli istituti finanziari e le autorità di regolamentazione nella creazione di mercati di asset digitali sicuri, trasparenti e affidabili.

Informazioni su VerifyVASP Pte. Ltd.

VerifyVASP Pte. Ltd., una controllata di Upbit Global Pte. Ltd. è un fornitore leader di soluzioni per la Travel Rule che offre un'infrastruttura di conformità sicura e scalabile per i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) in tutto il mondo. VerifyVASP offre una suite di conformità end-to-end che comprende la due diligence delle controparti, protocolli di messaggistica interoperabili, analisi dei rischi on-chain e consulenza sui requisiti della Travel Rule e sulla protezione dei dati. Oltre alla conformità normativa, VerifyVASP fornisce soluzioni avanzate alle forze dell'ordine di tutto il mondo, consentendo la prevenzione, l'individuazione e l'indagine di attività illecite che coinvolgono gli asset digitali.

Informazioni su Sygna Inc.

Sygna Inc. è un'azienda all'avanguardia nel settore delle soluzioni per la Travel Rule, con un vantaggio di primo arrivato nella creazione di infrastrutture di conformità per il settore degli asset digitali. Grazie alla sua capillare presenza in Giappone, Sygna ha instaurato una solida rete di relazioni con i principali VASP in uno dei mercati più regolamentati al mondo, affermandosi come punto di accesso strategico all'ecosistema degli asset digitali giapponese.

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