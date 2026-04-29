VerifyVASP Akuisisi Sygna, Perkuat Jaringan "Travel Rule" Global

Konsolidasi ekosistem Travel Rule

Akuisisi ini menandai momentum penting dalam perkembangan Travel Rule di pasar global. Dengan mengintegrasikan Sygna ke dalam jaringannya, VerifyVASP mendorong konsolidasi pasar yang sebelumnya terfragmentasi menjadi jaringan kepatuhan regulasi yang lebih terpadu dan saling terhubung, serta sejalan dengan regulasi nasional, standar Financial Action Task Force (FATF), serta ketentuan perlindungan data global.

Verified Network milik VerifyVASP menjadi unsur utama di balik strategi tersebut. Verified Network merupakan infrastruktur kepatuhan regulasi berskala global yang mendukung pertukaran data antar-VASP secara aman, seketika, dan terstandardisasi. Dengan bergabungnya Sygna, jaringan ini bertambah luas, baik dari sisi skala, kedalaman, dan jangkauan geografis sehingga memperkuat konektivitas dan kepatuhan regulasi.

Anggota Sygna akan tetap beroperasi tanpa gangguan, lalu secara bertahap terintegrasi dengan Verified Network sesuai regulasi di masing-masing wilayah. Proses ini diharapkan memperluas konektivitas lintaspasar sekaligus meningkatkan interoperabilitas.

Di sisi lain, anggota VerifyVASP juga akan mengakses jaringan mitra yang lebih luas dan memiliki izin resmi sehingga meningkatkan efisiensi, mengurangi hambatan dalam transaksi lintasnegara, serta memperlancar proses kepatuhan regulasi.

Menuju mekanisme kepatuhan regulasi Travel Rule yang berstandar global

Melalui akuisisi ini, VerifyVASP semakin mengukuhkan posisinya sebagai penentu standar global dalam infrastruktur kepatuhan Travel Rule.

Shih Yun Chia, CEO, VerifyVASP, mengatakan, "Akuisisi Sygna menegaskan komitmen kami dalam membangun mekanisme kepatuhan regulasi Travel Rule yang berstandar global melalui jaringan yang lebih luas dan terarah. Momentum ini bertepatan dengan langkah FATF, regulator, dan lembaga keuangan global yang memperketat penegakan aturan."

Michael Ou, Founder & CEO, Sygna, menambahkan, "Sygna menghadirkan infrastruktur kepatuhan regulasi yang tepercaya bagi industri aset virtual—sektor dengan regulasi yang sangat ketat. Kami bangga atas capaian tim di Jepang dan menyambut baik kolaborasi dengan VerifyVASP. Melalui kolaborasi ini, kami siap mendukung VASP dengan mekanisme kepatuhan regulasi Travel Rule yang aman, efisien, dan berskala global."

Seiring dengan dinamika regulasi, VerifyVASP tetap berupaya membangun ekosistem kepatuhan regulasi berskala global dan saling terhubung guna mendukung VASP, lembaga keuangan, dan regulator dalam menciptakan pasar aset digital yang aman, transparan, dan tepercaya.

Tentang VerifyVASP Pte. Ltd.

VerifyVASP Pte. Ltd., anak usaha Upbit Global Pte. Ltd., penyedia solusi Travel Rule terkemuka yang menghadirkan infrastruktur kepatuhan regulasi yang aman dan skalabel bagi VASP di seluruh dunia. Layanan VerifyVASP mencakup seluruh solusi kepatuhan regulasi, mulai dari counterparty due diligence, interoperable messaging protocol, on-chain risk analytic, hingga konsultasi terkait Travel Rule dan perlindungan data. Selain itu, VerifyVASP juga menyediakan solusi bagi lembaga penegak hukum global untuk mencegah, mendeteksi, dan menyelidiki aktivitas ilegal terkait aset digital.

Tentang Sygna Inc.

Sygna Inc. merupakan pelopor solusi Travel Rule yang merintis pembangunan infrastruktur kepatuhan regulasi untuk industri aset digital. Dengan jangkauan kuat di Jepang, Sygna telah membangun konektivitas dengan berbagai VASP terkemuka di salah satu pasar dengan regulasi paling ketat di dunia, sekaligus menjadi pintu masuk strategis ke ekosistem aset digital Jepang.

SOURCE VerifyVASP