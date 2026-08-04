Vinho xerez Oloroso Kavalan Solist é eleito o Melhor dos Melhores pela TWSC em 2026
Notícias fornecidas porKavalan Whisky
04 ago, 2026, 12:00 GMT
A Kavalan também foi eleita a Melhor Destilaria Asiática do Ano.
TAIPEI, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- O Kavalan Solist Oloroso Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky foi nomeado o Melhor dos Melhores Single Malt no Tokyo Whisky & Spirits Competition (TWSC) 2026, a maior honra da competição. Esta conquista marca o sétimo título mundial da Kavalan no TWSC, incluindo quatro premiações consecutivas de Melhor dos Melhores.
"É uma honra recebermos novamente o prêmio TWSC Best of the Best." Estamos particularmente satisfeitos por nosso Solist Oloroso Sherry Cask, uma das expressões mais icônicas da Kavalan na Ásia, ter conquistado este reconhecimento", disse o Sr. YT Lee, Presidente do King Car Group. "Agradecemos à TWSC, a nossos apoiadores no Japão e à nossa dedicada equipe por ajudarem a levar o whisky taiwanês ao mundo."
A destilaria Kavalan também foi nomeada a Melhor Destilaria Asiática do Ano, reconhecendo a excelência da destilaria. Além disso, o whisky single malt Kavalan Concertmaster Vinho Barrique Finish foi incluído no Hall da Fama da TWSC após receber o reconhecimento de Ouro por três anos consecutivos. Na classificação final do Top 10, seis lugares foram ocupados pela Kavalan, incluindo primeiro e segundo lugar, junto com dois whiskies escoceses e dois whiskies japoneses. O júri reconheceu a filosofia de produção intransigente da Kavalan, destacando seu compromisso com a qualidade.
As mais recentes distinções seguem o melhor desempenho de sempre da Kavalan na avaliação do TWSC 2026, anunciado em maio, quando a destilaria recebeu um recorde de sete medalhas de Ouro Superior e 15 medalhas de Ouro numa vasta gama de estilos de barris, incluindo xerez, Madeira, vinho, turfado e com acabamento em barril.
TWSC 2026 O Melhor dos Melhores Single Malt
O Kavalan Solist Oloroso Sherry é maturado em barris de xerez Oloroso espanhol cuidadosamente selecionados e engarrafado na graduação alcoólica original do barril, sem corantes ou filtragem a frio. Rico e encorpado, oferece camadas de notas de frutas secas, nozes torradas, marzipã e baunilha, finalizando com especiarias quentes e um toque persistente de café fino.
Os jurados do TWSC o descreveram como "um exemplo perfeito de envelhecimento em barril de xerez", elogiando seus aromas complexos de frutas secas, canela, cravo, chocolate e xerez envelhecido, junto com sua rica doçura, complexidade equilibrada e final excepcionalmente longo. Um dos juízes concluiu simplesmente: "Aroma maravilhoso, excelente single malt."
Sobre o Whisky Kavalan
A destilaria Kavalan, no condado de Yilan, é pioneira na arte do whisky single malt em Taiwan desde 2005. Nosso whisky, envelhecido em condições de alta umidade e calor, utiliza as águas cristalinas do degelo da Montanha de Neve e é enriquecido pelas brisas do mar e da montanha. Estas condições se combinam para criar a cremosidade característica da Kavalan. Adotando o antigo nome do Condado de Yilan, nossa destilaria conta com mais de 45 anos de experiência na fabricação de bebidas sob a empresa matriz, King Car Group. Já conquistamos 1.000 prêmios de ouro ou superiores nos concursos mais competitivos do setor.
Contatos:
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FONTE Kavalan Whisky
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