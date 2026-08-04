Vinho xerez Oloroso Kavalan Solist é eleito o Melhor dos Melhores pela TWSC em 2026

A Kavalan também foi eleita a Melhor Destilaria Asiática do Ano.

TAIPEI, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- O Kavalan Solist Oloroso Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky foi nomeado o Melhor dos Melhores Single Malt no Tokyo Whisky & Spirits Competition (TWSC) 2026, a maior honra da competição. Esta conquista marca o sétimo título mundial da Kavalan no TWSC, incluindo quatro premiações consecutivas de Melhor dos Melhores.

Kavalan Solist Oloroso Sherry é eleito o Melhor dos Melhores no TWSC 2026 O presidente do King Car Group, Sr. YT Lee, recebe os certificados do prêmio Best of the Best Single Malt 2026 das mãos do presidente do Comitê Executivo da TWSC, Mamoru Tsuchiya.

"É uma honra recebermos novamente o prêmio TWSC Best of the Best." Estamos particularmente satisfeitos por nosso Solist Oloroso Sherry Cask, uma das expressões mais icônicas da Kavalan na Ásia, ter conquistado este reconhecimento", disse o Sr. YT Lee, Presidente do King Car Group. "Agradecemos à TWSC, a nossos apoiadores no Japão e à nossa dedicada equipe por ajudarem a levar o whisky taiwanês ao mundo."

A destilaria Kavalan também foi nomeada a Melhor Destilaria Asiática do Ano, reconhecendo a excelência da destilaria. Além disso, o whisky single malt Kavalan Concertmaster Vinho Barrique Finish foi incluído no Hall da Fama da TWSC após receber o reconhecimento de Ouro por três anos consecutivos. Na classificação final do Top 10, seis lugares foram ocupados pela Kavalan, incluindo primeiro e segundo lugar, junto com dois whiskies escoceses e dois whiskies japoneses. O júri reconheceu a filosofia de produção intransigente da Kavalan, destacando seu compromisso com a qualidade.

As mais recentes distinções seguem o melhor desempenho de sempre da Kavalan na avaliação do TWSC 2026, anunciado em maio, quando a destilaria recebeu um recorde de sete medalhas de Ouro Superior e 15 medalhas de Ouro numa vasta gama de estilos de barris, incluindo xerez, Madeira, vinho, turfado e com acabamento em barril.

TWSC 2026 O Melhor dos Melhores Single Malt

O Kavalan Solist Oloroso Sherry é maturado em barris de xerez Oloroso espanhol cuidadosamente selecionados e engarrafado na graduação alcoólica original do barril, sem corantes ou filtragem a frio. Rico e encorpado, oferece camadas de notas de frutas secas, nozes torradas, marzipã e baunilha, finalizando com especiarias quentes e um toque persistente de café fino.

Os jurados do TWSC o descreveram como "um exemplo perfeito de envelhecimento em barril de xerez", elogiando seus aromas complexos de frutas secas, canela, cravo, chocolate e xerez envelhecido, junto com sua rica doçura, complexidade equilibrada e final excepcionalmente longo. Um dos juízes concluiu simplesmente: "Aroma maravilhoso, excelente single malt."

Sobre o Whisky Kavalan

A destilaria Kavalan, no condado de Yilan, é pioneira na arte do whisky single malt em Taiwan desde 2005. Nosso whisky, envelhecido em condições de alta umidade e calor, utiliza as águas cristalinas do degelo da Montanha de Neve e é enriquecido pelas brisas do mar e da montanha. Estas condições se combinam para criar a cremosidade característica da Kavalan. Adotando o antigo nome do Condado de Yilan, nossa destilaria conta com mais de 45 anos de experiência na fabricação de bebidas sob a empresa matriz, King Car Group. Já conquistamos 1.000 prêmios de ouro ou superiores nos concursos mais competitivos do setor.

Contatos:

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FONTE Kavalan Whisky