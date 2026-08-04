Kavalan Solist Oloroso Sherry, nombrado Best of the Best en TWSC 2026

Kavalan también nombrada Mejor Destilería Asiática del Año

TAIPEI, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Kavalan Solist Oloroso Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky ha sido nombrado Best of the Best Single Malt en la Tokyo Whisky & Spirits Competition (TWSC) 2026, el máximo galardón de la competición. Este logro supone el séptimo título mundial de Kavalan en el TWSC, incluyendo cuatro premios consecutivos al Mejor de los Mejores.

Kavalan Solist Oloroso Sherry se nombra Mejor de los Mejores en TWSC 2026 King Car Group Chairman Mr. YT Lee receives the Best of the Best Single Malt 2026 award certificates from TWSC Executive Committee Chairman Mamoru Tsuchiya

"Nos sentimos honrados de recibir nuevamente el premio TWSC Best of the Best. Nos complace especialmente que nuestro Solist Oloroso Sherry Cask, una de las expresiones más emblemáticas de Kavalan en Asia, haya obtenido este reconocimiento", declaró YT Lee, Presidente de King Car Group. "Agradecemos a TWSC, a nuestros patrocinadores en Japón y a nuestro dedicado equipo por contribuir a dar a conocer el whisky taiwanés en todo el mundo".

La destilería Kavalan también fue nombrada Mejor Destilería Asiática del Año, en reconocimiento a su excelencia. Además, el whisky de malta Kavalan Concertmaster Vinho Barrique Finish fue incorporado al Salón de la Fama de TWSC tras recibir la distinción de Oro durante tres años consecutivos. En la clasificación final del Top 10, Kavalan ocupó seis puestos, incluyendo el primero y el segundo, junto con dos whiskies escoceses y dos japoneses. El jurado reconoció la filosofía de producción intransigente de Kavalan, destacando su compromiso con la calidad.

Los últimos galardones se suman al excelente desempeño de Kavalan en la cata del TWSC 2026, anunciado en mayo, donde la destilería recibió un récord de siete medallas de Oro Superior y quince de Oro en una amplia gama de estilos de barrica, incluyendo expresiones de jerez, Madeira, vino, ahumadas y con acabado en barrica.

TWSC 2026 Best of the Best Single Malt

Kavalan Solist Oloroso Sherry madura en barricas de jerez Oloroso español cuidadosamente seleccionadas y se embotella con la graduación de una sola barrica, sin colorantes ni filtración en frío. Rico y con cuerpo, ofrece notas complejas de frutos secos, nueces tostadas, mazapán y vainilla, con un final de especias cálidas y un sutil toque de café.

Los jueces del TWSC lo describieron como "un ejemplo perfecto de crianza en barrica de jerez", elogiando sus aromas complejos de frutos secos, canela, clavo, chocolate y jerez maduro, junto con su dulzura intensa, su equilibrada complejidad y su final excepcionalmente largo. Un juez concluyó simplemente: "Maravilloso aroma, excelente whisky de malta".

Acerca de Kavalan Whisky

La destilería Kavalan, ubicada en el condado de Yilan, ha sido pionera en la elaboración de whisky de malta en Taiwán desde 2005. Nuestro whisky, añejado en condiciones de alta humedad y calor, se nutre del agua de deshielo cristalina de la Montaña Nevada y se ve realzado por las brisas marinas y de montaña. Estas condiciones se combinan para crear la cremosidad característica de Kavalan. Nuestra destilería, que lleva el nombre del antiguo condado de Yilan, cuenta con el respaldo de más de 45 años de experiencia en la elaboración de bebidas bajo la empresa matriz, King Car Group. Hemos obtenido 1.000 premios de oro o superiores.

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