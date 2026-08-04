Kavalan turut dinamakan sebagai Best Asian Distillery of the Year

TAIPEI, 4 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Wiski Kavalan Solist Oloroso Sherry Single Cask Strength Single Malt telah dinobatkan sebagai Best of the Best Single Malt pada Tokyo Whisky & Spirits Competition (TWSC) 2026, penghormatan tertinggi pertandingan tersebut. Pencapaian ini menandakan gelaran juara dunia ketujuh Kavalan di TWSC, termasuk empat penghormatan Best of the Best berturut-turut.

Kavalan Solist Oloroso Sherry Dinobatkan sebagai "Best of the Best" TWSC 2026 Pengerusi Kumpulan King Car, Encik YT Lee, menerima sijil anugerah Best of the Best Single Malt 2026 daripada Pengerusi Jawatankuasa Eksekutif TWSC, Mamoru Tsuchiya.

"Kami berbesar hati menerima anugerah TWSC Best of the Best sekali lagi. Kami amat gembira kerana Solist Oloroso Sherry Cask kami, salah satu ekspresi Kavalan yang paling ikonik di Asia, telah menerima pengiktirafan ini," kata Encik YT Lee, Pengerusi King Car Group. "Kami mengucapkan terima kasih kepada TWSC, para penyokong kami di Jepun dan pasukan kami yang berdedikasi kerana membantu membawa wiski Taiwan ke persada dunia."

Kavalan Distillery turut dinamakan sebagai Best Asian Distillery of the Year (Kilang Penyulingan Asia Terbaik Tahun Ini), sebagai pengiktirafan terhadap kecemerlangan kilang penyulingan tersebut. Selain itu, Wiski Kavalan Concertmaster Vinho Barrique Finish Single Malt telah dimasukkan ke dalam TWSC Hall of Fame selepas menerima pengiktirafan Emas selama tiga tahun berturut-turut. Dalam kedudukan akhir 10 Teratas, Kavalan menguasai enam tempat, termasuk tempat pertama dan kedua, bersama dua wiski Scotch dan dua wiski Jepun. Panel juri mengiktiraf falsafah pengeluaran Kavalan yang tidak berkompromi, dengan menekankan komitmennya terhadap kualiti.

Penghormatan terbaharu ini menyusuli prestasi terbaik Kavalan dalam sejarah penjurian TWSC 2026, yang diumumkan pada Mei, apabila kilang penyulingan itu menerima rekod tujuh pingat Superior Gold dan 15 pingat Gold merentasi pelbagai gaya tong, termasuk sherry, Madeira, wain, wiski berasap gambut dan ekspresi yang melalui kemasan dalam tong.

Best of the Best Single Malt TWSC 2026

Kavalan Solist Oloroso Sherry dimatangkan dalam tong Oloroso Sherry Sepanyol yang dipilih dengan teliti dan dibotolkan pada kekuatan tong tunggal tanpa pewarna atau penapisan sejuk. Kaya dan berisi penuh, wiski ini menawarkan lapisan nota buah-buahan kering, kekacang panggang, marzipan dan vanila, dengan kemasan rempah yang menghangatkan serta sedikit rasa kopi berkualiti yang berpanjangan.

Juri TWSC menyifatkannya sebagai "contoh sempurna pematangan dalam tong sherry", dengan memuji aroma berlapis buah-buahan kering, kayu manis, bunga cengkih, coklat dan sherry matang, bersama kemanisan yang kaya, kerumitan seimbang serta kemasan yang sangat panjang. Seorang juri merumuskan penilaiannya dengan ringkas: "Aroma yang mengagumkan, single malt yang sangat baik."

Latar Belakang Kavalan Whisky

Kilang Penyulingan Kavalan di Daerah Yilan telah merintis seni penghasilan wiski malt tunggal di Taiwan sejak 2005. Wiski kami, yang dimatangkan dalam keadaan kelembapan dan haba yang tinggi, menggunakan air cairan jernih dari Gunung Salji dan diperkaya oleh bayu laut serta gunung. Gabungan keadaan ini menghasilkan ciri kelembutan berkrim yang menjadi identiti Kavalan. Mengambil nama lama Daerah Yilan, kilang penyulingan kami disokong oleh pengalaman lebih 45 tahun dalam penghasilan minuman di bawah syarikat induk, King Car Group. Kami telah meraih 1,000 anugerah emas atau lebih tinggi daripada pertandingan paling kompetitif dalam industri.

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Kaitlyn Tsai

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Wendy Wang

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SOURCE Kavalan Whisky