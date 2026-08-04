Kavalan Solist Oloroso Sherryが、TWSC 2026の「ベスト・オブ・ザ・ベスト」に選出

「ベスト・アジアン・ディスティラリー・オブ・ザ・イヤー」にも同時選出

台北、2026年8月4日 /PRNewswire/ -- Kavalan Solist Oloroso Sherry Single Cask Strength Single Malt Whiskyが、東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）2026において、最高栄誉となる「ベスト・オブ・ザ・ベスト・シングルモルト」に選出されました。今回の快挙により、カバランはTWSCにおいて通算7度目の世界チャンピオンタイトルを獲得し、「ベスト・オブ・ザ・ベスト」を4回連続して受賞したことになります。

「TWSCの「ベスト・オブ・ザ・ベスト」を再び受賞できたことを光栄に思います。アジアにおいてカバランの最も象徴的な製品の一つである「ソリスト・オロロソ・シェリー・カスク」が、このような評価を得たことを特に嬉しく思います」と、金車グループ会長のリー・ユーディン氏は述べています。

カバラン ソリスト オロソ・シェリーが「TWSC 2026 ベスト・オブ・ザ・ベスト」に選出 金車グループ会長のリー・ユーディン氏が、TWSC実行委員長の土屋守氏より、「Best of the Best Single Malt 2026」の表彰状を受け取る様子

TWSC審査員の皆様へ心より御礼致します。

最高栄誉である「Best of the Best」を受賞できましたことを、大変光栄に思います。

カバラン蒸留所は、「ベスト・アジアン・ディスティラリー・オブ・ザ・イヤー」にも選出され、その卓越性が認められました。さらに、「Kavalan Concertmaster Vinho Barrique Finish Single Malt Whisky」は、3年連続で金賞を受賞したことを受け、TWSCの殿堂入りを果たしました。最終的なトップ10ランキングでは、カバランが上位10位中、6位を占め、ランキングの中にはスコッチ・ウイスキー2種とジャパニーズ・ウイスキー2種が含まれていました。審査委員会は、Kavalanの妥協を許さない生産哲学を高く評価し、その品質へのこだわりを特に称賛しています。

今回の受賞は、5月に発表されたTWSC 2026の審査においてカバランが過去最高の成績を収めたことになります。同蒸留所は、シェリー、マデイラ、ワイン、ピート、カスクフィニッシュなど、幅広いカスクスタイルの製品で、過去最多となる7つの「スーペリア・ゴールド」メダルと15個の「ゴールド」メダルを獲得しました。

TWSC 2026 ベスト・オブ・ザ・ベスト シングルモルト

Kavalan Solist Oloroso Sherryは、厳選されたスペイン産オロロソ・シェリーカスクで熟成され、着色や冷却ろ過を行わず、シングルカスク・ストレングスで瓶詰めされています。豊かでコクのある味わいで、ドライフルーツ、ローストナッツ、マジパン、バニラの多層的な香りが広がり、温かみのあるスパイスの余韻と、上質なコーヒーのほのかな香りが長く続きます。

TWSCの審査員たちは、このワインを「シェリーカスクの熟成の完璧な例」と評し、ドライフルーツ、シナモン、クローブ、チョコレート、熟成したシェリーの香りが織りなす多層的なアロマに加え、豊かな甘み、バランスの取れた複雑さ、そして並外れて長い余韻を称賛しました。ある審査員は、シンプルに「素晴らしい香り、素晴らしいシングルモルト」と結論づけました。

Kavalan Whisky について

宜蘭県にあるKavalan Distilleryは、2005年以来、台湾のシングルモルトウイスキー造りを切り拓いてきました。高温多湿の厳しい環境で熟成される当社のウイスキーには、雪山の清冽な雪解け水が使用され、海風と山風がその風味を一層引き立てています。こうした条件が重なり合うことで、カバランならではのクリーミーさが生まれます。宜蘭県の旧名を冠した当蒸留所は、親会社King Car Groupが45年以上にわたり培ってきた飲料製造の経験に支えられています。当社は、業界で最も競争の激しいコンテストの数々で、金賞以上を1,000件獲得しています。

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SOURCE Kavalan Whisky