El Kavalan Solist Oloroso Sherry ha sido galardonado con el premio Best of the Best en la TWSC 2026

Kavalan también ha sido nombrada mejor destilería asiática del año

TAIPÉI, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El whisky puro de malta Kavalan Solist Oloroso Sherry Single Cask Strength ha sido galardonado con el premio Best of the Best Single Malt, el máximo galardón del certamen, a la mejor de las mejores maltas únicas (o whisky puro) en la Tokyo Whisky & Spirits Competition (TWSC) 2026. Este logro supone el séptimo título mundial de Kavalan en la TWSC, incluidos cuatro premios Best of the Best consecutivos.

Kavalan Solist Oloroso Sherry se nombra Mejor de los Mejores en TWSC 2026 El presidente de King Car Group, Sr. YT Lee, recibe los certificados del premio Best of the Best Single Malt 2026 de manos del presidente del Comité Ejecutivo de TWSC, Mamoru Tsuchiya.

"Es un honor para nosotros recibir de nuevo el premio Best of the Best en la TWSC. Nos complace especialmente que nuestro Solist Oloroso Sherry Cask, una de las variedades más emblemáticas de Kavalan en Asia, haya obtenido este reconocimiento", afirmó YT Lee, presidente de King Car Group. "Damos las gracias a la TWSC, a nuestros seguidores en Japón y a nuestro equipo, que se ha volcado en esta labor, por ayudarnos a dar a conocer el whisky taiwanés en todo el mundo".

La Kavalan Distillery también fue galardonada con el premio Best Asian Distillery of the Year a la mejor destilería asiática del año en los premios, en reconocimiento a la excelencia de la destilería. Además, el whisky puro de malta Kavalan Concertmaster Vinho Barrique Finish fue incluido en el TWSC Hall of Fame tras haber obtenido la distinción de oro durante tres años consecutivos. En la clasificación final de los 10 mejores, seis puestos los ocupó Kavalan, incluyendo el primer y el segundo puesto, junto con dos whiskies escoceses y dos whiskies japoneses. El jurado reconoció la filosofía de producción sin concesiones de Kavalan, destacando su compromiso con la calidad.

Estos últimos galardones llegan tras el mejor resultado de la historia de Kavalan en la edición de 2026 de la TWSC, anunciada en mayo, en la que la destilería obtuvo un récord de siete medallas de oro superior y 15 medallas de oro en una amplia gama de estilos de barrica, entre los que se incluyen expresiones de jerez, Madeira, vino, turba y con acabado en barrica.

TWSC 2026: Best of the Best Single Malt

El Kavalan Solist Oloroso Sherry se madura en barricas de jerez Oloroso español cuidadosamente seleccionadas y se embotella con la graduación alcohólica propia de una sola barrica, sin colorantes ni filtración en frío. De sabor intenso y con mucho cuerpo, ofrece notas complejas de frutos secos, nueces tostadas, mazapán y vainilla, y termina con especias cálidas y un regusto persistente a café de calidad.

Los jueces de la TWSC lo describieron como "un ejemplo perfecto de envejecimiento en barrica de jerez", elogiando sus aromas matizados de frutos secos, canela, clavo, chocolate y jerez añejo, junto con su rica dulzura, su complejidad equilibrada y su final excepcionalmente largo. Un juez lo resumió así: "Un aroma maravilloso, un whisky puro de malta excelente".

Acerca del whisky Kavalan

La destilería Kavalan Distillery, situada en el condado de Yilan, lleva desde 2005 siendo pionera en el arte del whisky puro de malta en Taiwán. Nuestro whisky, envejecido en un entorno de intensa humedad y calor, se elabora con las aguas cristalinas procedentes del deshielo de la Montaña de la Nieve y se ve realzado por las brisas del mar y de la montaña. La combinación de estas condiciones da lugar a la cremosidad característica de Kavalan. Tomando como referencia el antiguo nombre del condado de Yilan, nuestra destilería cuenta con el respaldo de más de 45 años de experiencia en la elaboración de bebidas por parte de nuestra empresa matriz, King Car Group. Hemos obtenido 1000 premios de oro o de categoría superior en los concursos más competitivos del sector.

Contactos:

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Wendy Wang

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FUENTE Kavalan Whisky