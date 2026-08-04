Le whisky Kavalan Solist Oloroso Sherry sacré « Best of the Best » (« Meilleur des meilleurs ») au concours de whiskies et spiritueux de Tokyo (TWSC) 2026

Kavalan a aussi été désignée meilleure distillerie asiatique de l'année

TAIPEI, 4 août 2026 /PRNewswire/ -- Le whisky single malt Kavalan Solist Oloroso Sherry Single Cask Strength a été nommé Best of the Best Single Malt (Meilleur des meilleurs single malts) lors de l'édition 2026 du concours de whiskies et spiritueux de Tokyo, la plus haute distinction décernée à cette occasion. Cette victoire, qui marque le septième titre de champion du monde remporté par Kavalan au concours TWSC, ajoute un quatrième prix consécutif « Best of the Best » au palmarès de la marque.

Kavalan Solist Oloroso Sherry Named TWSC 2026 Best of the Best King Car Group Chairman Mr. YT Lee receives the Best of the Best Single Malt 2026 award certificates from TWSC Executive Committee Chairman Mamoru Tsuchiya

« Nous sommes honorés de recevoir une nouvelle fois le prix "Best of the Best" du concours TWSC. Nous sommes particulièrement heureux que notre whisky Solist Oloroso Sherry Cask, l'une des cuvées les plus emblématiques de Kavalan en Asie, ait obtenu cette récompense », déclare M. YT Lee, président du groupe King Car. Nous remercions le concours TWSC, les amateurs de notre whisky au Japon et notre équipe dévouée pour nous avoir aidés à faire connaître le whisky taïwanais partout dans le monde. »

En reconnaissance de son excellence, Kavalan a également été désignée meilleure distillerie asiatique de l'année. Après avoir remporté la médaille d'or pendant trois années consécutives, le whisky single malt Kavalan Concertmaster Vinho Barrique Finish a par ailleurs été intronisé au Hall of Fame (Temple de la renommée) du concours TWSC. Dans le classement final des 10 meilleurs whiskies, six places, notamment les première et deuxième places, ont été remportées par Kavalan, aux côtés de deux whiskies écossais et de deux whiskies japonais. Soulignant l'engagement de la marque en faveur de la qualité, le jury a récompensé la philosophie de production sans compromis de Kavalan.

Ces dernières distinctions font suite à la performance inédite de Kavalan lors du concours TWSC 2026, dont les résultats ont été annoncés en mai. La distillerie y a en effet remporté un nombre record de sept médailles d'or de niveau supérieur et de 15 médailles d'or dans une large gamme de styles de fûts, pour des whiskies affinés en fût de xérès, de madère, de vin ou encore des whiskies tourbés.

Best of the Best Single Malt au concours TWSC 2026

Le whisky Kavalan Solist Oloroso Sherry est élevé dans des fûts de xérès Oloroso espagnol soigneusement sélectionnés, puis mis en bouteille tel quel à la sortie du fût, sans colorant ni filtration à froid. Riche et corsé, il présente des notes complexes de fruits secs, de noix grillées, de pâte d'amandes et de vanille, pour finir sur des épices réconfortantes et une touche persistante de café raffiné.

Saluant ses multiples arômes de fruits secs, de cannelle, de clou de girofle, de chocolat et de xérès vieilli, ainsi que sa riche douceur, sa complexité équilibrée et sa finale exceptionnellement longue, les juges du concours TWSC l'ont décrit comme « un exemple parfait de vieillissement en fût de xérès ». Un juge a simplement conclu : « Un arôme merveilleux, un excellent single malt. »

À propos du whisky Kavalan

Située dans le comté de Yilan, la distillerie Kavalan fait figure de pionnière dans l'art du whisky Single Malt à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, vieilli dans des conditions d'humidité et de chaleur intenses, puise sa source dans les eaux cristallines issues de la fonte des neiges des Snow Mountains, et est rehaussé par les brises de la mer et de la montagne. Ces conditions se combinent pour créer l'onctuosité caractéristique de Kavalan. Reprenant l'ancien nom du comté de Yilan, notre distillerie s'appuie sur plus de 45 années de savoir-faire dans la fabrication de whisky sous l'égide de la société mère, le groupe King Car. Nous avons remporté 1 000 médailles d'or dans les concours les plus disputés du secteur.

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