WCIFIT abre em Chongqing com 1.400 empresas globais, apresentando robôs, carros voadores e culinária local

CHONGQING, China, 22 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Uma reportagem de iChongqing - A 8ª Feira Internacional de Investimento e Comércio da China Ocidental (WCIFIT) foi inaugurada em Chongqing em 21 de maio, reunindo cerca de 1.400 empresas de 50 países e regiões para explorar novas oportunidades em investimento, comércio e cooperação industrial em todo o oeste da China.

Um robô humanoide DexForce em exibição na 8ª WCIFIT em Chongqing. (Foto/ Kenny Dong) (PRNewsfoto/iChongqing)

A feira de quatro dias acontece até 24 de maio e destaca a contínua modernização industrial da região e o reforço das capacidades de serviço, apresentando uma exposição de 150.000 metros quadrados de fabricação avançada e tecnologias de ponta, ao lado de 40 eventos. Os visitantes podem ver inovações como robôs Unitree e carros voadores Changan, navegar por produtos internacionais e apreciar a culinária autêntica de Chongqing.

O Reino Unido é o país convidado de honra, a província de Sichuan é a província convidada permanente e a província de Gyeonggi, na Coreia do Sul, é a cidade convidada; com o Reino Unido trazendo representantes da McLaren, GSK, HSBC, Standard Charter e InterContinental Hotels Group, entre outros.

"Chongqing deixou de ser um centro do setor pesado para se tornar um polo dinâmico para fabricação de alta tecnologia, inovação digital e serviços modernos", afirmou Peter Wilson CMG, embaixador britânico na China, na cerimônia de abertura. "Hoje é uma porta de entrada para o oeste da China, um motor de crescimento regional e um ponto cada vez mais importante nas cadeias de suprimentos globais."

Wilson afirmou que esses desenvolvimentos estão alinhados com as próprias prioridades do Reino Unido. "Estamos focados em fabricação avançada, digitalização, crescimento sustentável e desenvolvimento liderado pela inovação", declarou ele. "Esse alinhamento nos dá uma base muito melhor para cooperação."

Kim Dae-soon, vice-governador da província de Gyeonggi, disse que Gyeonggi e Chongqing se tornaram parceiros econômicos e comerciais de confiança. Citando o ditado chinês: "Um vizinho próximo é melhor do que um parente distante", ele afirmou que o evento poderia ajudar a aprofundar a cooperação entre as duas regiões e avançar os laços econômicos China-República da Coreia.

Na cerimônia de abertura, Chongqing divulgou pela primeira vez a Lista de Oportunidades de Investimento, apresentando 277 projetos no valor de quase 580 bilhões de yuans em cinco áreas: o sistema moderno de conjuntos de fabricação "33618", inovação científica e tecnológica, desenvolvimento de novos polos de energia e computação, o polo de abertura interior, e governança de megacidades e modernização urbana.

Uma cerimônia de assinatura de grandes projetos também foi realizada durante a cerimônia de abertura, com o WCIFIT deste ano alcançando 212 projetos assinados em setores que incluem veículos inteligentes conectados de nova energia, informações eletrônicas de última geração e biomedicina.

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FONTE iChongqing