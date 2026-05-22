WCIFIT、1,400社のグローバル企業を迎えて重慶で開幕、ロボットや空飛ぶ車、郷土料理を披露

重慶（中国）、2026年5月22日 /PRNewswire/ -- iChongqingからのニュースレポート - 第8回中国西部国際投資貿易博覧会（WCIFIT）が5月21日に重慶で開幕しました。本博覧会には50の国と地域から1,400社近くの企業が集まり、中国西部全域における投資、貿易、および産業協力の新たな機会を模索しています。

5月24日まで4日間にわたり開催されるこの見本市では、15万平方メートルの敷地で先進製造業や最先端技術の展示が行われるほか、約40のイベントが催され、同地域で現在進行中の産業高度化とサービス能力の強化に焦点が当てられます。来場者は、UnitreeのロボットやChanganの空飛ぶ車などのイノベーションを見学したり、国際的な製品を見て回ったり、本場の重慶料理を楽しむことができます。

A DexForce humanoid robot on display at the 8th WCIFIT in Chongqing. (Photo/ Kenny Dong)

英国が主賓国、四川省が常任主賓省、韓国の京畿道が主賓都市を務めています。英国からはMcLaren、GSK、HSBC、Standard Chartered、InterContinental Hotels Groupなどの代表団が参加しています。

駐中国英国大使であるPeter Wilson CMG氏は、開幕式で次のように述べています。「重慶は重工業の中心地から、ハイテク製造、デジタルイノベーション、および近代的サービスのダイナミックなハブへと変貌を遂げました。今や中国西部への玄関口であり、地域成長の原動力、そしてグローバルサプライチェーンにおいてますます重要性を増す拠点となっています。」

Wilson氏は、これらの動向が英国自体の優先事項と一致していると述べました。同氏は、「私たちは先進製造業、デジタル化、グリーン成長、およびイノベーション主導の開発に焦点を当てています。その連携により、協力のためのより優れた基盤がもたらされます」と述べています。

京畿道の副知事であるKim Dae-soon氏は、京畿道と重慶が信頼できる経済・貿易パートナーになっていると述べました。同氏は、「遠くの親戚より近くの他人」という中国のことわざを引き合いに出し、このイベントが両地域間の協力を深め、中国と韓国の経済関係を促進するのに役立つだろうと述べました。

開幕式において、重慶市は初めて「投資機会リスト」を発表しました。これは、次の5つの分野にわたり約5,800億元相当にのぼる277のプロジェクトを紹介するものです：「33618」現代製造業クラスターシステム、科学技術イノベーション、新エネルギーおよびコンピューティングハブの開発、内陸部開放のハブ、そして巨大都市のガバナンスと都市の近代化です。

開幕式では主要プロジェクトの調印式も行われ、今年のWCIFITでは、インテリジェント・コネクテッド新エネルギー車、次世代電子情報、およびバイオ医薬品などの分野で212のプロジェクトが調印に達しました。

WCIFITについての詳細は、こちらをクリックしてください。

SOURCE iChongqing