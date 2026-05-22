WCIFIT Dibuka di Chongqing dengan 1,400 Firma Global, Pamer Robot, Kereta Terbang dan Sajian Tempatan

CHONGQING, China, 22 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Laporan berita daripada iChongqing - Pameran Pelaburan dan Perdagangan Antarabangsa China Barat (WCIFIT) ke-8 dibuka di Chongqing pada 21 Mei, menghimpunkan hampir 1,400 syarikat dari 50 negara dan wilayah untuk meneroka peluang baharu dalam pelaburan, perdagangan dan kerjasama industri di seluruh China barat.

A DexForce humanoid robot on display at the 8th WCIFIT in Chongqing. (Photo/ Kenny Dong)

Pameran selama empat hari itu berlangsung sehingga 24 Mei dan mengetengahkan peningkatan industri yang berterusan di rantau ini serta keupayaan perkhidmatan yang semakin kukuh, dengan menampilkan pameran seluas 150,000 meter persegi bagi pembuatan termaju dan teknologi canggih, di samping hampir 40 acara. Pengunjung boleh melihat inovasi seperti robot Unitree dan kereta terbang Changan, meninjau produk antarabangsa serta menikmati sajian asli Chongqing.

United Kingdom merupakan negara tetamu kehormat, Wilayah Sichuan ialah wilayah tetamu tetap dan Wilayah Gyeonggi dari Korea Selatan pula menjadi bandar tetamu, dengan UK membawa wakil daripada McLaren, GSK, HSBC, Standard Chartered dan InterContinental Hotels Group, antara lain.

"Chongqing telah beralih daripada pusat industri berat menjadi hab dinamik bagi pembuatan teknologi tinggi, inovasi digital dan perkhidmatan moden," kata Peter Wilson CMG, Duta Besar British ke China di majlis pembukaan. "Ia kini menjadi pintu masuk ke China barat, pemacu pertumbuhan serantau dan nod yang semakin penting dalam rantaian bekalan global."

Wilson berkata perkembangan ini sejajar dengan keutamaan UK sendiri. "Kami memberi tumpuan kepada pembuatan termaju, pendigitalan, pertumbuhan hijau dan pembangunan berteraskan inovasi," katanya. "Keselarasan itu memberikan kami asas yang jauh lebih baik untuk menjalin kerjasama."

Kim Dae-soon, Naib Gabenor Wilayah Gyeonggi, berkata Gyeonggi dan Chongqing telah menjadi rakan ekonomi dan perdagangan yang dipercayai. Memetik pepatah Cina, "Jiran yang dekat lebih baik daripada saudara yang jauh," beliau berkata acara itu boleh membantu mempererat kerjasama antara kedua-dua wilayah dan memajukan hubungan ekonomi China-Republik Korea.

Di majlis pembukaan, Chongqing mengeluarkan Senarai Peluang Pelaburan buat pertama kalinya yang menampilkan 277 projek bernilai hampir 580 bilion yuan merangkumi lima bidang: sistem kluster pembuatan moden "33618", inovasi saintifik dan teknologi, pembangunan hab tenaga baharu dan pengkomputeran, hab pembukaan pedalaman serta tadbir urus bandar raya mega dan pemodenan bandar.

Majlis menandatangani perjanjian untuk projek utama turut diadakan semasa majlis pembukaan, dengan WCIFIT tahun ini mencapai 212 projek yang ditandatangani dalam sektor termasuk kenderaan tenaga baharu bersambung pintar, maklumat elektronik generasi akan datang dan bioperubatan.

SOURCE iChongqing