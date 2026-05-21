งาน WCIFIT เปิดฉากที่นครฉงชิ่ง พร้อมบริษัทระดับโลกกว่า 1,400 แห่ง จัดแสดงหุ่นยนต์ รถบินได้ และอาหารท้องถิ่น
News provided byiChongqing
22 May, 2026, 02:05 CST
นครฉงชิ่ง จีน, 22 พ.ค. 2569 /PRNewswire/ --
รายงานข่าวจาก iChongqing — งานมหกรรมการลงทุนและการค้าแห่งภาคตะวันตกของจีน ครั้งที่ 8 (The 8th Western China International Fair for Investment and Trade: WCIFIT) เปิดฉากขึ้นที่นครฉงชิ่งเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม โดยรวบรวมบริษัทเกือบ 1,400 แห่งจาก 50 ประเทศและภูมิภาค เพื่อสำรวจโอกาสใหม่ด้านการลงทุน การค้า และความร่วมมือทางอุตสาหกรรมทั่วภูมิภาคตะวันตกของจีน
งานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลาสี่วันจนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม โดยมุ่งเน้นการยกระดับอุตสาหกรรมและการเสริมสร้างศักยภาพด้านบริการของภูมิภาคให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ผ่านพื้นที่จัดแสดงขนาด 150,000 ตารางเมตร ที่รวบรวมเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและนวัตกรรมล้ำสมัย ควบคู่กับกิจกรรมเกือบ 40 รายการ ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น หุ่นยนต์จาก Unitree และรถบินได้จาก Changan รวมถึงเลือกชมสินค้านานาชาติและลิ้มลองอาหารต้นตำรับของนครฉงชิ่ง
สหราชอาณาจักรได้รับเลือกเป็นประเทศเกียรติยศประจำงาน ขณะที่มณฑลเสฉวนเป็นมณฑลเกียรติยศถาวร และจังหวัดคยองกีของเกาหลีใต้เป็นจังหวัดเกียรติยศ โดยฝ่ายสหราชอาณาจักรได้นำผู้แทนจากบริษัทต่าง ๆ เช่น McLaren, GSK, HSBC, Standard Chartered และ InterContinental Hotels Group เข้าร่วมงาน
"นครฉงชิ่งได้เปลี่ยนผ่านจากศูนย์กลางอุตสาหกรรมหนัก สู่การเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูง นวัตกรรมดิจิทัล และบริการสมัยใหม่ที่มีพลวัต" Peter Wilson ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ CMG เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำจีน กล่าวในพิธีเปิด "ปัจจุบัน ฉงชิ่งเป็นประตูสู่จีนตะวันตก เป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตระดับภูมิภาค และเป็นจุดเชื่อมสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในห่วงโซ่อุปทานโลก"
Wilson กล่าวว่า การพัฒนาเหล่านี้สอดคล้องกับการจัดลำดับความสำคัญของสหราชอาณาจักรเช่นกัน "เรามุ่งเน้นด้านการผลิตขั้นสูง การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล การเติบโตสีเขียว และการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม" เขากล่าว "ความสอดคล้องดังกล่าวทำให้เรามีพื้นฐานความร่วมมือที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น"
Kim Dae-soon รองผู้ว่าการจังหวัดคยองกี กล่าวว่า คยองกีและฉงชิ่งได้กลายเป็นพันธมิตรด้านเศรษฐกิจและการค้าที่ไว้วางใจกัน พร้อมอ้างสุภาษิตจีนว่า "เพื่อนบ้านใกล้ดีกว่าญาติที่อยู่ไกล" โดยระบุว่างานนี้อาจช่วยกระชับความร่วมมือระหว่างทั้งสองภูมิภาค และส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับสาธารณรัฐเกาหลี
ภายในพิธีเปิด นครฉงชิ่งได้เผยแพร่บัญชีรายชื่อโอกาสการลงทุนเป็นครั้งแรก ซึ่งประกอบด้วย 277 โครงการ มูลค่ารวมเกือบ 5.8 แสนล้านหยวน ครอบคลุมห้าด้าน ได้แก่ ระบบคลัสเตอร์การผลิตสมัยใหม่ "33618" นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาศูนย์กลางพลังงานใหม่และการประมวลผลคอมพิวติง ศูนย์กลางการเปิดประเทศภายในแผ่นดิน และการบริหารมหานครกับการพัฒนาเมืองสมัยใหม่
นอกจากนี้ ยังมีพิธีลงนามโครงการสำคัญภายในพิธีเปิด โดย WCIFIT ปีนี้มีโครงการที่ลงนามรวม 212 โครงการ ครอบคลุมภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ยานยนต์พลังงานใหม่อัจฉริยะและเชื่อมต่อได้ อุตสาหกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ยุคถัดไป และชีวเวชภัณฑ์
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WCIFIT โปรดคลิกที่นี่
SOURCE iChongqing
Share this article