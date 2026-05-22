La WCIFIT ouvre ses portes à Chongqing, réunissant 1 400 entreprises internationales et présentant des robots, des voitures volantes et de la cuisine locale

CHONGQING, Chine, 22 mai 2026 /PRNewswire/ -- Un reportage de iChongqing - La 8ᵉ Foire internationale de l'investissement et du commerce de Chine occidentale (WCIFIT) s'est ouverte à Chongqing le 21 mai, réunissant près de 1 400 entreprises originaires de 50 pays et régions pour explorer de nouvelles opportunités d'investissement, de commerce et de coopération industrielle dans l'ouest de la Chine.

A DexForce humanoid robot on display at the 8th WCIFIT in Chongqing. (Photo/ Kenny Dong)

Cette foire de quatre jours se déroule jusqu'au 24 mai et met en lumière la modernisation industrielle et le renforcement des capacités en matière de services en cours dans la région, proposant 150 000 mètres carrés d'exposition consacrée à la fabrication avancée et aux technologies de pointe, ainsi qu'une quarantaine d'événements. Les visiteurs peuvent découvrir des innovations telles que les robots Unitree et les voitures volantes Changan, explorer des produits internationaux et déguster la cuisine authentique de Chongqing.

Le Royaume-Uni est le pays invité d'honneur, la province du Sichuan est la province invitée permanente et la province du Gyeonggi en Corée du Sud est la ville invitée. Le Royaume-Uni a emmené des représentants de McLaren, GSK, HSBC, Standard Chartered et InterContinental Hotels Group, entre autres.

« Autrefois un centre d'industrie lourde, Chongqing est aujourd'hui devenue un pôle dynamique de fabrication de haute technologie, d'innovation numérique et de services modernes », a déclaré Peter Wilson CMG, ambassadeur britannique en Chine, lors de la cérémonie d'ouverture. « Elle est désormais une porte d'entrée vers la Chine occidentale, un moteur de la croissance régionale et un nœud de plus en plus important dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. »

M. Wilson a déclaré que ces développements étaient alignés sur les priorités du Royaume-Uni. « Nous nous concentrons sur la fabrication avancée, la numérisation, la croissance verte et le développement axé sur l'innovation », a-t-il déclaré. « Cet alignement nous donne une bien meilleure base de coopération. »

Kim Dae-soon, vice-gouverneur de la province du Gyeonggi, a déclaré que le Gyeonggi et Chongqing étaient devenus des partenaires économiques et commerciaux de confiance. Citant le proverbe chinois « Un voisin proche vaut mieux qu'un parent éloigné », il a déclaré que cet événement pourrait contribuer à approfondir la coopération entre les deux régions et à faire progresser les relations économiques entre la Chine et la République de Corée.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Chongqing a pour la première fois publié la liste des opportunités d'investissement, qui comprend 277 projets d'une valeur de près de 580 milliards de yuans dans cinq domaines : le système de grappes industrielles modernes « 33618 », l'innovation scientifique et technologique, le développement des énergies nouvelles et des pôles informatiques, le centre d'ouverture de l'intérieur, et la gouvernance des mégapoles et la modernisation urbaine.

Une cérémonie de signature de grands projets a également eu lieu lors de la cérémonie d'ouverture. Cette année, la WCIFIT a vu la signature de 212 projets dans des secteurs tels que les véhicules intelligents connectés à énergies nouvelles, l'information électronique de nouvelle génération et la biomédecine.

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