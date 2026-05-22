- La feria WCIFIT abre sus puertas en Chongqing con la participación de 1.400 empresas internacionales presentando robots, coches voladores y gastronomía local

CHONGQING, China, 22 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Según un reportaje de iChongqing, la octava Feria Internacional de Inversión y Comercio del Oeste de China (WCIFIT) se inauguró en Chongqing el 21 de mayo, reuniendo a cerca de 1.400 empresas de 50 países y regiones para explorar nuevas oportunidades de inversión, comercio y cooperación industrial en todo el oeste de China.

A DexForce humanoid robot on display at the 8th WCIFIT in Chongqing. (Photo/ Kenny Dong)

La feria, que dura cuatro días y se extiende hasta el 24 de mayo, pone de relieve la continua modernización industrial y el fortalecimiento de las capacidades de servicio de la región. Incluye una exposición de 150.000 metros cuadrados sobre fabricación avanzada y tecnologías de vanguardia, además de cerca de 40 eventos. Los visitantes podrán admirar innovaciones como los robots Unitree y los coches voladores Changan, explorar productos internacionales y degustar la auténtica gastronomía de Chongqing.

El Reino Unido es el país invitado de honor, la provincia de Sichuan es la provincia invitada permanente y la provincia de Gyeonggi de Corea del Sur es la ciudad invitada. El Reino Unido trae consigo representantes de McLaren, GSK, HSBC, Standard Chartered e InterContinental Hotels Group, entre otros.

«Chongqing ha pasado de ser un centro de la industria pesada a convertirse en un dinámico núcleo de fabricación de alta tecnología, innovación digital y servicios modernos», declaró Peter Wilson CMG, embajador británico en China, durante la ceremonia de inauguración. «Ahora es una puerta de entrada al oeste de China, un motor del crecimiento regional y un nodo cada vez más importante en las cadenas de suministro globales».

Wilson destacó que estos avances coinciden con las prioridades del Reino Unido. «Nos centramos en la fabricación avanzada, la digitalización, el crecimiento verde y el desarrollo impulsado por la innovación», comentó. «Esta coincidencia nos proporciona una base mucho mejor para la cooperación».

Kim Dae-soon, vicegobernador de la provincia de Gyeonggi, afirmó que Gyeonggi y Chongqing se han convertido en socios económicos y comerciales de confianza. Citando el proverbio chino «Más vale vecino que pariente lejano», señaló que el evento podría contribuir a profundizar la cooperación entre ambas regiones e impulsar las relaciones económicas entre China y la República de Corea.

En la ceremonia de apertura, Chongqing publicó por primera vez la Lista de Oportunidades de Inversión, que incluye 277 proyectos por un valor de casi 580.000 millones de yuanes en cinco áreas: el sistema de clúster de fabricación moderna «33618», la innovación científica y tecnológica, el desarrollo de centros de nuevas energías e informática, el centro de apertura al interior del país y la gobernanza de megaciudades y modernización urbana.

Durante la ceremonia de apertura también se celebró una ceremonia de firma de proyectos importantes, y la edición de este año de WCIFIT alcanzó los 212 proyectos firmados en sectores como los vehículos inteligentes conectados de nueva energía, la información electrónica de próxima generación y la biomedicina.

Para obtener más información sobre WCIFIT, haga clic aquí.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2985460/image1.jpg