Se inaugura en Chongqing la WCIFIT con la exhibición de robots, vehículos voladores y gastronomía local presentada por 1.400 empresas internacionales

CHONGQING, China, 22 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Comunicado de prensa de iChongqing: El 21 de mayo se inauguró en Chongqing la 8.ª Feria Internacional de Inversión y Comercio del Oeste de China (WCIFIT, por sus siglas en inglés), que reunió a casi 1.400 empresas provenientes de 50 países y regiones para explorar nuevas oportunidades de inversión, comercio y cooperación industrial en la región occidental de China.

Robot humanoide de DexForce en exhibición en la 8.ª WCIFIT en Chongqing. (Foto/ Kenny Dong) (PRNewsfoto/iChongqing)

El evento de cuatro días se extenderá hasta el 24 de mayo y destacará la continua modernización industrial y las capacidades de servicio cada vez más sólidas de la región, mediante la exposición de tecnologías de fabricación avanzada y de última generación en una superficie de 150.000 metros cuadrados, junto con aproximadamente otros 40 eventos. Los visitantes podrán ver innovaciones tales como los robots de Unitree y los vehículos voladores de Changan, explorar productos internacionales y disfrutar de la auténtica gastronomía de Chongqing.

El país invitado de honor es el Reino Unido, con representantes de McLaren, GSK, HSBC, Standard Chartered e InterContinental Hotels Group, entre otros; la anfitriona permanente es la provincia de Sichuan; y la ciudad invitada, la provincia de Gyeonggi, de Corea del Sur.

"Chongqing ha pasado de ser un centro de la industria pesada a convertirse en un centro dinámico para la fabricación de alta tecnología, la innovación digital y los servicios modernos", señaló en la ceremonia inaugural Peter Wilson, CMG, embajador británico en China. "La región es ahora la puerta de acceso al oeste de China, un impulsor del crecimiento regional y un nodo cada vez más importante en las cadenas de suministro a nivel mundial".

Wilson afirmó que estos desarrollos se ajustan a las propias prioridades del Reino Unido. "Estamos centrados en promover la fabricación, la digitalización, el crecimiento ecológico y el desarrollo basado en la innovación", añadió. "Esa armonización nos ofrece una base mucho mejor para la cooperación".

Kim Dae-soon, vicegobernador de la provincia de Gyeonggi Province, afirmó que Gyeonggi y Chongqing se han convertido en socios económicos y comerciales de confianza. Al citar un proverbio chino que dice que "más vale vecino cercano que pariente lejano", señaló que el evento podría profundizar la cooperación entre ambas regiones y promover los vínculos económicos entre China y la República de Corea.

En la ceremonia inaugural, Chongqing publicó por primera vez la Lista de oportunidades de inversión, en la que figuran 277 proyectos con un valor de casi 580.000 millones de yuanes que abarcan cinco áreas: el sistema de clústeres de manufactura moderna "33618", la innovación científica y tecnológica, el desarrollo de centros de nuevas energías e informática, el centro de conexión interior y la modernización urbana y de la gobernanza de la megaciudad.

Asimismo, durante la ceremonia inaugural se celebró la ceremonia de firma de acuerdos para importantes proyectos, que en esta edición de la WCIFIT llegó a la cifra de 212 proyectos firmados en sectores como los vehículos conectados inteligentes de nueva energía, la información electrónica de última generación y la biomedicina.

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FUENTE iChongqing