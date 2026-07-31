PERTH, Austrália, 31 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- O XCMG Group destacou a pesquisa e o desenvolvimento contínuos, a transformação digital de ponta a ponta e a localização mais profunda como três caminhos-chave para promover a transformação sustentável da indústria global de mineração na Conferência Fórum Boao para a Ásia em Perth, realizada em 27 de julho.

XCMG apresenta três caminhos para uma mineração mais sustentável no Fórum Boao Perth 2026

Organizada em conjunto pelo Fórum Boao para a Ásia e pela Fortescue, a conferência teve como tema "A próxima fase da cooperação na indústria verde". O evento reuniu cerca de 200 representantes dos setores governamental, industrial, tecnológico, financeiro e de instituições de pesquisa.

Durante uma mesa redonda intitulada "Impulsionadores do crescimento da indústria verde – Inovação, IA e cooperação financeira", Yang Dongsheng, presidente do XCMG Group e da XCMG Machinery, compartilhou as perspectivas da XCMG sobre a transformação verde e digital da mineração global.

"A inovação, a IA e as tecnologias digitais representam um desafio comum para as indústrias globais de manufatura e mineração: como traduzi-las em um novo impulso para o crescimento verde", afirmou Yang. "A chave está em promover, em paralelo, pesquisa e desenvolvimento de longo prazo, transformação digital de ponta a ponta e maior localização."

"Como fabricante chinesa de equipamentos com raízes na economia real, a XCMG continuará aprofundando a integração de tecnologias digitais e verdes", acrescentou. "Através de uma gama completa de máquinas para mineração e construção de novas energias e soluções de mineração integradas, inteligentes e de baixo carbono, pretendemos fornecer equipamentos, tecnologia e suporte digital para a transição energética na Austrália e em todo o mundo. Aguardamos com expectativa a colaboração com parceiros globais para desenvolver indústrias verdes e construir um futuro mais aberto, inclusivo, mutuamente benéfico e sustentável."

Yang também observou que a XCMG vê a IA como um impulsionador essencial para equipamentos mais inteligentes, operações autônomas e otimização orientada por dados, ajudando os clientes do setor de mineração a melhorar a eficiência, reduzir o consumo de energia e diminuir as emissões.

Após a conferência, os delegados internacionais visitaram as operações de mineração da Fortescue na região de Pilbara, na Austrália Ocidental. A XCMG assinou o maior pedido de exportação da China para máquinas de mineração ecológicas com a Fortescue. Os equipamentos elétricos serão implantados progressivamente nas operações da Fortescue em Pilbara, apoiando o compromisso da empresa de alcançar operações com emissão zero até 2030.

Na Austrália, a XCMG adotou uma abordagem localizada e de longo prazo, combinando investimento contínuo em tecnologia com conhecimento do mercado local. À medida que a eletrificação e a operação autônoma remodelam o setor, a empresa está desenvolvendo novos equipamentos de energia, tecnologias digitais e aplicações inteligentes de mineração.

Por meio da inovação tecnológica contínua, do desenvolvimento de novos produtos energéticos e da produção sustentável, a XCMG está promovendo uma transformação com menor emissão de carbono em toda a sua cadeia de valor, ao mesmo tempo que apoia a transição energética global.

FONTE XCMG Machinery