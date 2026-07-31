XCMG apresenta três caminhos para uma mineração mais sustentável no Fórum Boao Perth 2026

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XCMG Machinery

31 jul, 2026, 19:05 GMT

PERTH, Austrália, 31 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- O XCMG Group destacou a pesquisa e o desenvolvimento contínuos, a transformação digital de ponta a ponta e a localização mais profunda como três caminhos-chave para promover a transformação sustentável da indústria global de mineração na Conferência Fórum Boao para a Ásia em Perth, realizada em 27 de julho.

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XCMG apresenta três caminhos para uma mineração mais sustentável no Fórum Boao Perth 2026
XCMG apresenta três caminhos para uma mineração mais sustentável no Fórum Boao Perth 2026

Organizada em conjunto pelo Fórum Boao para a Ásia e pela Fortescue, a conferência teve como tema "A próxima fase da cooperação na indústria verde". O evento reuniu cerca de 200 representantes dos setores governamental, industrial, tecnológico, financeiro e de instituições de pesquisa.

Durante uma mesa redonda intitulada "Impulsionadores do crescimento da indústria verde – Inovação, IA e cooperação financeira", Yang Dongsheng, presidente do XCMG Group e da XCMG Machinery, compartilhou as perspectivas da XCMG sobre a transformação verde e digital da mineração global.

"A inovação, a IA e as tecnologias digitais representam um desafio comum para as indústrias globais de manufatura e mineração: como traduzi-las em um novo impulso para o crescimento verde", afirmou Yang. "A chave está em promover, em paralelo, pesquisa e desenvolvimento de longo prazo, transformação digital de ponta a ponta e maior localização."

"Como fabricante chinesa de equipamentos com raízes na economia real, a XCMG continuará aprofundando a integração de tecnologias digitais e verdes", acrescentou. "Através de uma gama completa de máquinas para mineração e construção de novas energias e soluções de mineração integradas, inteligentes e de baixo carbono, pretendemos fornecer equipamentos, tecnologia e suporte digital para a transição energética na Austrália e em todo o mundo. Aguardamos com expectativa a colaboração com parceiros globais para desenvolver indústrias verdes e construir um futuro mais aberto, inclusivo, mutuamente benéfico e sustentável."

Yang também observou que a XCMG vê a IA como um impulsionador essencial para equipamentos mais inteligentes, operações autônomas e otimização orientada por dados, ajudando os clientes do setor de mineração a melhorar a eficiência, reduzir o consumo de energia e diminuir as emissões.

Após a conferência, os delegados internacionais visitaram as operações de mineração da Fortescue na região de Pilbara, na Austrália Ocidental. A XCMG assinou o maior pedido de exportação da China para máquinas de mineração ecológicas com a Fortescue. Os equipamentos elétricos serão implantados progressivamente nas operações da Fortescue em Pilbara, apoiando o compromisso da empresa de alcançar operações com emissão zero até 2030.

Na Austrália, a XCMG adotou uma abordagem localizada e de longo prazo, combinando investimento contínuo em tecnologia com conhecimento do mercado local. À medida que a eletrificação e a operação autônoma remodelam o setor, a empresa está desenvolvendo novos equipamentos de energia, tecnologias digitais e aplicações inteligentes de mineração.

Por meio da inovação tecnológica contínua, do desenvolvimento de novos produtos energéticos e da produção sustentável, a XCMG está promovendo uma transformação com menor emissão de carbono em toda a sua cadeia de valor, ao mesmo tempo que apoia a transição energética global.

FONTE XCMG Machinery

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