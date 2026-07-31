XCMG présente trois pistes pour une exploitation minière plus respectueuse de l'environnement lors du Forum de Boao 2026 à Perth

PERTH, Australie, 31 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Lors de la conférence du Forum de Boao pour l'Asie, qui s'est tenue le 27 juillet à Perth, le groupe XCMG a mis en avant la recherche et le développement continus, la transformation numérique de bout en bout et une adaptation plus poussée aux spécificités locales comme étant les trois axes clés pour faire progresser la transformation durable de l'industrie minière mondiale.

XCMG Outlines Three Pathways for Greener Mining at Boao Forum Perth 2026

Organisée conjointement par le Forum de Boao pour l'Asie et Fortescue, la conférence était placée sous le thème de « la prochaine étape de la coopération dans le domaine de l'industrie verte ». Cet événement a réuni environ 200 représentants des pouvoirs publics, d'instituts de recherche ainsi que des secteurs industriel, technologique et financier.

Lors d'une table ronde intitulée « Les moteurs de la croissance de l'industrie verte : innovation, IA et coopération financière », Yang Dongsheng, président du groupe XCMG et de XCMG Machinery, a exposé le point de vue de XCMG sur la transformation verte et numérique du secteur minier mondial.

« L'innovation, l'IA et les technologies numériques constituent un défi commun pour les industries manufacturière et minière mondiales. Il s'agit de savoir comment les transformer en nouvel élan pour la croissance verte », a déclaré M. Yang. « La clé consiste à mener de front R & D à long terme, transformation numérique de bout en bout et adaptation plus poussée aux marchés locaux. »

« Fabricant chinois d'équipements bien ancré dans l'économie réelle, XCMG continuera à approfondir l'intégration des technologies numériques et vertes », a-t-il ajouté. « Grâce à une gamme complète de machines minières et de chantier à énergies nouvelles, ainsi qu'à l'intégration de solutions minières intelligentes à faible empreinte carbone, nous avons pour objectif de fournir des équipements, des technologies et un accompagnement numérique pour soutenir la transition énergétique en Australie et partout dans le monde. Nous sommes impatients de collaborer avec des partenaires du monde entier pour promouvoir les industries vertes et bâtir un avenir plus ouvert, plus inclusif, bénéfique à chacun et durable. »

M. Yang a également souligné que XCMG considérait l'IA comme un levier essentiel pour la mise au point d'équipements plus intelligents, l'exécution d'opérations autonomes et l'optimisation fondée sur les données, afin d'aider les clients actifs dans le secteur minier à améliorer leur efficacité, à réduire leur consommation d'énergie et à diminuer leurs émissions.

À l'issue de la conférence, les délégués internationaux ont visité les sites miniers de Fortescue dans la région de Pilbara, en Australie-Occidentale. XCMG a signé avec Fortescue la plus importante commande à l'exportation de machines minières respectueuses de l'environnement jamais enregistrée en Chine. Ces équipements électriques seront progressivement mis en service sur les sites d'exploitation de Fortescue dans la région de Pilbara, conformément à l'engagement de l'entreprise d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2030.

XCMG a adopté une stratégie à long terme axée sur l'adaptation au marché australien, alliant investissements technologiques soutenus et connaissance du marché local. Alors que l'électrification et le fonctionnement autonome transforment le secteur, l'entreprise développe des équipements à énergies nouvelles, des technologies numériques et des applications minières intelligentes.

Grâce à une innovation technologique constante, à la mise au point de produits à énergies nouvelles et à des méthodes de fabrication respectueuses de l'environnement, XCMG poursuit sa transformation en entreprise à faibles émissions de carbone dans l'ensemble de sa chaîne de valeur, tout en soutenant la transition énergétique mondiale.