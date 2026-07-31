XCMG presenta tres vías para una minería más sostenible en el Boao Forum Perth 2026

PERTH, Australia, 31 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- En la Conferencia Boao Forum for Asia Perth, celebrada el 27 de julio, XCMG Group destacó la investigación y el desarrollo sostenidos, la transformación digital integral y una mayor localización como tres vías clave para impulsar la transformación sostenible de la industria minera mundial.

XCMG Outlines Three Pathways for Greener Mining at Boao Forum Perth 2026

Organizada conjuntamente por el Boao Forum for Asia y Fortescue, la conferencia se celebró bajo el lema "La próxima fase de la cooperación en la industria verde". Reunió a cerca de 200 representantes de instituciones gubernamentales, industriales, tecnológicas, financieras y de investigación.

Durante una mesa redonda titulada "Factores clave para el crecimiento de la industria verde: innovación, IA y cooperación financiera", Yang Dongsheng, presidente de XCMG Group y XCMG Machinery, compartió la perspectiva de XCMG sobre la transformación verde y digital de la minería global.

"La innovación, la IA y las tecnologías digitales representan un desafío común para las industrias manufactureras y mineras globales: cómo convertirlas en un nuevo impulso para el crecimiento verde", afirmó Yang. "La clave reside en impulsar la I+D a largo plazo, la transformación digital integral y una mayor localización de forma paralela".

"Como fabricante chino de equipos con profundas raíces en la economía real, XCMG seguirá profundizando en la integración de tecnologías digitales y ecológicas", añadió. "A través de una gama completa de maquinaria de minería y construcción de energías renovables y soluciones integradas de minería inteligente y baja en carbono, nuestro objetivo es proporcionar equipos, tecnología y soporte digital para la transición energética en Australia y en todo el mundo. Esperamos colaborar con socios globales para impulsar las industrias verdes y construir un futuro más abierto, inclusivo, mutuamente beneficioso y sostenible".

Yang también señaló que XCMG considera la IA como un factor clave para el desarrollo de equipos más inteligentes, operaciones autónomas y optimización basada en datos, lo que ayuda a los clientes del sector minero a mejorar la eficiencia, reducir el consumo de energía y disminuir las emisiones.

Tras la conferencia, delegados internacionales visitaron las operaciones mineras de Fortescue en la región de Pilbara, en Australia Occidental. XCMG firmó con Fortescue el mayor pedido de exportación de maquinaria minera ecológica de China. Los equipos eléctricos se implementarán progresivamente en las operaciones de Fortescue en Pilbara, lo que respalda el compromiso de la empresa de lograr operaciones con cero emisiones para 2030.

XCMG ha adoptado un enfoque localizado a largo plazo en Australia, combinando una inversión tecnológica sostenida con un profundo conocimiento del mercado local. A medida que la electrificación y la operación autónoma transforman la industria, la empresa impulsa el desarrollo de nuevos equipos de energía, tecnologías digitales y aplicaciones de minería inteligente.

Mediante la continua innovación tecnológica, el desarrollo de productos de nueva energía y la fabricación sostenible, XCMG promueve una transformación hacia una economía baja en carbono en toda su cadena de valor, al tiempo que apoya la transición energética global.