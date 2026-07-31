XCMG เสนอ 3 แนวทางสู่การทำเหมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้นในการประชุม Boao Forum Perth 2026
News provided byXCMG Machinery
31 Jul, 2026, 23:19 CST
เพิร์ธ ออสเตรเลีย 31 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- XCMG Group ได้เน้นย้ำว่าการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลแบบครบวงจร และการปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง คือ 3 แนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนการยกระดับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทั่วโลกสู่ความยั่งยืน ในการประชุม Boao Forum for Asia Perth Conference ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา
การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นร่วมกันโดย Boao Forum for Asia และ Fortescue ภายใต้หัวข้อ "ระยะต่อไปของความร่วมมือในอุตสาหกรรมสีเขียว" (The Next Phase of Green Industry Cooperation) โดยมีผู้แทนราว 200 คนจากภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยี การเงิน และสถาบันวิจัยมาเข้าร่วม
ในระหว่างการเสวนาโต๊ะกลมในหัวข้อ "ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมสีเขียว – นวัตกรรม AI และความร่วมมือทางการเงิน" (Enablers of Green Industry Growth – Innovation, AI and Finance Cooperation) คุณ Yang Dongsheng ประธาน XCMG Group และ XCMG Machinery ได้แบ่งปันมุมมองของ XCMG เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสีเขียวและดิจิทัลของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ระดับโลก
"นวัตกรรม AI และเทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นความท้าทายร่วมกันของอุตสาหกรรมการผลิตและการทำเหมืองทั่วโลก นั่นคือ วิธีการที่จะนำสิ่งเหล่านี้มาสร้างแรงผลักดันใหม่เพื่อการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" Yang กล่าว "กุญแจสำคัญก็คือการเดินหน้าวิจัยและพัฒนาระยะยาว การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลแบบครบวงจร และการปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งควบคู่กันไป"
"ในฐานะผู้ผลิตเครื่องจักรของจีนที่มีรากฐานมาจากภาคเศรษฐกิจจริง XCMG จะยังคงบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีสีเขียวให้มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้น" เขากล่าวเสริม "เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนอุปกรณ์ เทคโนโลยี และความช่วยเหลือด้านดิจิทัลสำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในออสเตรเลียและทั่วโลก ผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องจักรทำเหมือง และการก่อสร้างพลังงานใหม่ที่ครบครัน ตลอดจนโซลูชันเหมืองแร่อัจฉริยะคาร์บอนต่ำแบบครบวงจร" "เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมมือกับพันธมิตรทั่วโลกเพื่อขยายอุตสาหกรรมสีเขียว และสร้างอนาคตที่เปิดกว้าง ครอบคลุม เป็นประโยชน์ร่วมกัน และยั่งยืนยิ่งขึ้น"
Yang ยังระบุด้วยว่า XCMG มองว่า AI เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะ การปฏิบัติงานแบบอัตโนมัติ และการเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมูลเป็นหลัก ซึ่งช่วยให้ลูกค้ากลุ่มทำเหมืองสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยมลพิษได้
ภายหลังการประชุม ผู้แทนจากนานาชาติได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานเหมืองแร่ของ Fortescue ในภูมิภาคพิลบาราของรัฐออสเตรเลียตะวันตก ซึ่ง XCMG ได้ลงนามในคำสั่งซื้อส่งออกเครื่องจักรกลทำเหมืองสีเขียวขนาดใหญ่ที่สุดของจีนร่วมกับ Fortescue โดยเครื่องจักรไฟฟ้าเหล่านี้จะถูกนำไปใช้งานในการดำเนินงานที่พิลบาราของ Fortescue อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนความมุ่งมั่นของบริษัทในการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ภายในปี 2573
XCMG ดำเนินแนวทางการทำงานระยะยาวที่เน้นการปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่นในออสเตรเลีย โดยผสานรวมการลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเข้ากับความเชี่ยวชาญในตลาดท้องถิ่น และบริษัทยังคงเดินหน้าพัฒนาอุปกรณ์พลังงานใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัล และแอปพลิเคชันเหมืองแร่อัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไฟฟ้าและการปฏิบัติงานแบบอัตโนมัติกำลังพลิกโฉมอุตสาหกรรม
โดย XCMG กำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่คาร์บอนต่ำตลอดห่วงโซ่คุณค่าของตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานทั่วโลก ผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลังงานใหม่ และการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
SOURCE XCMG Machinery
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