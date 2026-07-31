XCMG Gariskan Tiga Laluan untuk Perlombongan Lebih Hijau di Boao Forum Perth 2026

PERTH, Australia, 1 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- XCMG Group mengetengahkan penyelidikan dan pembangunan (R&D) berterusan, transformasi digital hujung-ke-hujung dan penyetempatan yang lebih mendalam sebagai tiga laluan utama untuk memajukan transformasi mampan dalam industri perlombongan global di Persidangan Boao Forum for Asia Perth yang diadakan pada 27 Julai.

XCMG Outlines Three Pathways for Greener Mining at Boao Forum Perth 2026

Dianjurkan secara bersama oleh Boao Forum for Asia dan Fortescue, persidangan itu diadakan bertemakan "The Next Phase of Green Industry Cooperation" ("Fasa Kerjasama Industri Hijau Seterusnya"). Ia menghimpunkan kira-kira 200 wakil daripada kerajaan, industri, teknologi, kewangan dan institusi penyelidikan.

Semasa sesi meja bulat yang bertajuk "Enablers of Green Industry Growth – Innovation, AI and Finance Cooperation" ("Penggerak Pertumbuhan Industri Hijau – Inovasi, AI dan Kerjasama Kewangan"), Yang Dongsheng, pengerusi XCMG Group dan XCMG Machinery, berkongsi perspektif XCMG mengenai transformasi hijau dan digital dalam perlombongan global.

"Inovasi, AI dan teknologi digital membawa cabaran bersama kepada industri pembuatan dan perlombongan global: bagaimana untuk menterjemahkannya kepada momentum baharu bagi mencapai pertumbuhan hijau," kata Yang. "Kuncinya terletak pada usaha memajukan R&D jangka panjang, transformasi digital hujung-ke-hujung dan penyetempatan yang lebih mendalam secara serentak."

"Sebagai pengeluar peralatan Cina yang bertapak kukuh dalam ekonomi sebenar, XCMG akan terus memperdalam integrasi teknologi digital dan teknologi hijau," tambah beliau. "Menerusi rangkaian penuh jentera perlombongan dan pembinaan tenaga baharu serta penyelesaian perlombongan pintar rendah karbon bersepadu, kami berhasrat untuk memberikan sokongan peralatan, teknologi dan digital demi mencapai peralihan tenaga di Australia dan seluruh dunia. Kami berharap dapat bekerjasama dengan rakan kongsi global untuk mengembangkan industri hijau serta membina masa depan yang lebih terbuka, inklusif, saling menguntungkan dan lestari."

Yang turut menyatakan bahawa XCMG melihat AI sebagai penggerak utama bagi peralatan yang lebih pintar, operasi autonomi dan pengoptimuman dipacu data, sekali gus membantu pelanggan perlombongan meningkatkan kecekapan, mengurangkan penggunaan tenaga dan juga mengurangkan emisi.

Selepas persidangan itu, para perwakilan antarabangsa melawat operasi perlombongan Fortescue di wilayah Pilbara, Australia Barat. XCMG telah menandatangani pesanan eksport terbesar China bagi jentera perlombongan hijau dengan Fortescue. Peralatan elektrik tersebut akan digunakan secara berperingkat dalam operasi Fortescue di Pilbara, sekali gus menyokong komitmen syarikat untuk mencapai operasi emisi sifar menjelang 2030.

XCMG melaksanakan pendekatan jangka panjang dan setempat di Australia yang menggabungkan pelaburan teknologi yang berterusan dengan kepakaran pasaran tempatan. Ketika elektrifikasi dan operasi autonomi membentuk semula industri, syarikat memajukan peralatan tenaga baharu, teknologi digital dan aplikasi perlombongan pintar.

Menerusi inovasi teknologi yang berterusan, pembangunan produk tenaga baharu dan pembuatan hijau, XCMG memajukan transformasi lebih rendah karbon di seluruh rantaian nilainya sambil menyokong peralihan tenaga global.

SOURCE XCMG Machinery