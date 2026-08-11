Xinhua Silk Road：文化が活力を生み、中国東部・泉州の質の高い発展を促進

北京、2026年8月11日 /PRNewswire/ -- 宋・元時代に海上交易の中心地として名高かった泉州では、文化の多様性と、実を結んできた保護・継承の取り組みが、活力に満ちた質の高い都市発展への道を切り開いてきました。

長年にわたり、世界および国家レベルの無形文化遺産（ICH）を数多く有するこの都市は、地域の歴史・文化遺産の包括的な保護、体系的な継承、革新的な活性化に取り組んできました。

The file photo shows a performance of Quanzhou Nanyin, one of the oldest surviving musical traditions in China.

泉州は具体的な取り組みを通じて、歴史・文化遺産の本来の姿を保存することに成功しました。

例えば、同地の孔子廟にある改修後の大成殿は本来の様式を保っており、復元された歴史文化街区では、日常生活のニーズと景観保護がうまく両立しています。

こうした実践的な保存活動と各レベルの保護センターの設立により、同市では「息づく古都」の形成と、文化財保護の優良モデル地区群の整備が進んでいます。

古風な路地や通りでは、文化遺産が地元の人々の日常生活に溶け込んでおり、人々は泉州南音のゆったりと優雅な旋律、生き生きとした人形劇、蟳埔村の花冠の魅力を思い思いに堪能できます。

綿密に整備された公共文化体制が円滑に機能する中、泉州では優れた文化作品が次々と生まれ、文化・芸術団体や人材が文化交流活動や多彩な公演のために集まっています。

現在、豊かな文化遺産を基盤に、文化産業は同市の質の高い発展を牽引する競争力を備えた原動力へと成長しています。

安渓県では、鉄観音は人気の高い茶であるだけでなく、茶園、文化学習ツアー、民宿などへと広がる成長分野にもなっています。

永春県では、香製品の研究開発、香療法を取り入れたウェルネス事業、香文化を生かしたクリエイティブ商品の生産、関連商品の国内外での販売を通じて、伝統的な製香文化の潜在力が引き出されました。

徳化県では、白磁製品が現代のインテリア市場や美術品コレクション、クリエイティブなファッション製品の分野へと活躍の場を広げ、人気が高まる「チャイナ・シック」の潮流の中で大きな話題を呼んでいます。

昨年、安渓県の茶産業、永春県の香産業チェーン、徳化県の陶磁器産業クラスターの生産額は、それぞれ460.5億元、135億元、760億元に達しました。

泉州では、特色ある地域文化産業の集積を促すため、恵安県の石彫刻など、その他の無形文化遺産の活用も模索されています。

原文リンク：https://en.imsilkroad.com/p/351667.html

SOURCE Xinhua Silk Road