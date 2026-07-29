Xinhua Silk Road: Campeonato Nacional de Equipes de Badminton da Copa Li-Ning de 2026, realizado em Shenyang, no nordeste da China

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Xinhua Silk Road

29 jul, 2026, 11:43 GMT

PEQUIM,/PRNewswire/ -- Recentemente, o Campeonato Nacional de Equipes de Badminton da Copa Li-Ning de 2026 foi realizado, pelo terceiro ano consecutivo, em Shenyang, capital da província de Liaoning, no nordeste da China.

Vinte e uma equipes de elite, representando diferentes províncias, e quase 300 atletas profissionais se reuniram no Ginásio de Liaoning para disputar o título por equipes.

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Campeonato Nacional de Equipes de Badminton da Copa Li-Ning de 2026, realizado em Shenyang, no nordeste da China
Campeonato Nacional de Equipes de Badminton da Copa Li-Ning de 2026, realizado em Shenyang, no nordeste da China

Ao proporcionar uma experiência exclusiva baseada no conceito "Viajar por meio de eventos esportivos", Shenyang transformou o badminton em um elo entre esporte, turismo, cultura e comércio, impulsionando o desenvolvimento integrado desses setores.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/351513.html

Video - https://mma.prnewswire.com/media/3008215/4c2053854d5b4ea08ee0a0a3f841bdd7_spd.mp4

FONTE Xinhua Silk Road

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