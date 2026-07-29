Xinhua Silk Road: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์ทีมระดับชาติ Li-Ning Cup ประจำปี 2569 จัดขึ้นที่เมืองเสิ่นหยาง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน

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Xinhua Silk Road

29 Jul, 2026, 16:08 CST

ปักกิ่ง, 29 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อเร็ว ๆ นี้ การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์ทีมระดับชาติ Li-Ning Cup ประจำปี 2569 ได้จัดขึ้นที่เมืองเสิ่นหยาง เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งนับเป็นปีที่สามติดต่อกัน

ทีมแบดมินตันระดับแนวหน้าจากมณฑลต่าง ๆ จำนวน 21 ทีม พร้อมด้วยนักกีฬาอาชีพเกือบ 300 คน ต่างมารวมตัวกันที่สนามกีฬาเหลียวหนิง (Liaoning Gymnasium) เพื่อชิงความเป็นเลิศในประเภททีม

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2026 Li-Ning Cup National Badminton Team Championship held in Shenyang, NE China
2026 Li-Ning Cup National Badminton Team Championship held in Shenyang, NE China

ภายใต้แนวคิดการสร้างประสบการณ์ที่โดดเด่นในรูปแบบ "Traveling with Sports Events" หรือ "ท่องเที่ยวไปพร้อมกับมหกรรมกีฬา" เมืองเสิ่นหยางใช้กีฬาแบดมินตันเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬา และการค้าอย่างเป็นบูรณาการ

ลิงก์ข่าวต้นฉบับ: https://en.imsilkroad.com/p/351513.html

SOURCE Xinhua Silk Road

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