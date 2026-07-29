Xinhua Silk Road:Campeonato de Bádminton de la Copa Li-Ning 2026 celebrado en Shenyang

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Jul 29, 2026, 07:52 ET

-Xinhua Silk Road: Campeonato Nacional de Bádminton por Equipos de la Copa Li-Ning 2026 celebrado en Shenyang, NE de China

PEKÍN, 29 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Se ha celebrado recientemente en Shenyang, capital de la provincia de Liaoning, en el noreste de China, el Campeonato Nacional de Bádminton por Equipos Copa Li-Ning 2026 por tercer año consecutivo.

21 equipos provinciales de élite y cerca de 300 atletas profesionales se dieron cita en el Gimnasio de Liaoning con el objetivo de competir por la gloria por equipos.

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2026 Li-Ning Cup National Badminton Team Championship held in Shenyang, NE China
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A través de la creación de una experiencia única centrada en el "Viaje a través de Eventos Deportivos", Shenyang utilizó el bádminton como vehículo de cara a impulsar el desarrollo integral de la cultura, el turismo, el deporte y el comercio.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/351513.html

Video - https://mma.prnewswire.com/media/3008195/4c2053854d5b4ea08ee0a0a3f841bdd7_spd.mp4

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