Xinhua Silk Road:Campeonato de Bádminton de la Copa Li-Ning 2026 celebrado en Shenyang
News provided byXinhua Silk Road
Jul 29, 2026, 07:52 ET
-Xinhua Silk Road: Campeonato Nacional de Bádminton por Equipos de la Copa Li-Ning 2026 celebrado en Shenyang, NE de China
PEKÍN, 29 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Se ha celebrado recientemente en Shenyang, capital de la provincia de Liaoning, en el noreste de China, el Campeonato Nacional de Bádminton por Equipos Copa Li-Ning 2026 por tercer año consecutivo.
21 equipos provinciales de élite y cerca de 300 atletas profesionales se dieron cita en el Gimnasio de Liaoning con el objetivo de competir por la gloria por equipos.
A través de la creación de una experiencia única centrada en el "Viaje a través de Eventos Deportivos", Shenyang utilizó el bádminton como vehículo de cara a impulsar el desarrollo integral de la cultura, el turismo, el deporte y el comercio.
Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/351513.html
Video - https://mma.prnewswire.com/media/3008195/4c2053854d5b4ea08ee0a0a3f841bdd7_spd.mp4
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