PÉKIN,/PRNewswire/ -- Pour la troisième année consécutive, le championnat national de badminton par équipes « Li-Ning Cup » 2026 s'est récemment déroulé à Shenyang, capitale de la province du Liaoning, dans le nord-est de la Chine.

21 équipes provinciales d'élite et près de 300 athlètes professionnels se sont retrouvés au gymnase du Liaoning pour disputer la victoire par équipe.

2026 Li-Ning Cup National Badminton Team Championship held in Shenyang, NE China Speed Speed

En créant une expérience unique autour du thème « Voyager au rythme des événements sportifs », Shenyang s'est appuyée sur le badminton pour promouvoir le développement intégré de la culture, du tourisme, du sport et du commerce.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/351513.html

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