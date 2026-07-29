Xinhua Silk Road : le championnat national par équipes de badminton « Li-Ning Cup » 2026 s'est déroulé à Shenyang, dans le nord-est de la Chine

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Xinhua Silk Road

Jul 29, 2026, 07:16 ET

PÉKIN,/PRNewswire/ -- Pour la troisième année consécutive, le championnat national de badminton par équipes « Li-Ning Cup » 2026 s'est récemment déroulé à Shenyang, capitale de la province du Liaoning, dans le nord-est de la Chine.

21 équipes provinciales d'élite et près de 300 athlètes professionnels se sont retrouvés au gymnase du Liaoning pour disputer la victoire par équipe.

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2026 Li-Ning Cup National Badminton Team Championship held in Shenyang, NE China
2026 Li-Ning Cup National Badminton Team Championship held in Shenyang, NE China

En créant une expérience unique autour du thème « Voyager au rythme des événements sportifs », Shenyang s'est appuyée sur le badminton pour promouvoir le développement intégré de la culture, du tourisme, du sport et du commerce.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/351513.html

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/3008195/4c2053854d5b4ea08ee0a0a3f841bdd7_spd.mp4

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