Xinhua Silk Road : le championnat national par équipes de badminton « Li-Ning Cup » 2026 s'est déroulé à Shenyang, dans le nord-est de la Chine
News provided byXinhua Silk Road
Jul 29, 2026, 07:16 ET
PÉKIN,/PRNewswire/ -- Pour la troisième année consécutive, le championnat national de badminton par équipes « Li-Ning Cup » 2026 s'est récemment déroulé à Shenyang, capitale de la province du Liaoning, dans le nord-est de la Chine.
21 équipes provinciales d'élite et près de 300 athlètes professionnels se sont retrouvés au gymnase du Liaoning pour disputer la victoire par équipe.
En créant une expérience unique autour du thème « Voyager au rythme des événements sportifs », Shenyang s'est appuyée sur le badminton pour promouvoir le développement intégré de la culture, du tourisme, du sport et du commerce.
Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/351513.html
Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/3008195/4c2053854d5b4ea08ee0a0a3f841bdd7_spd.mp4
Share this article