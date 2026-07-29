Xinhua Silk Road: Kejohanan Berpasukan Badminton Kebangsaan Piala Li-Ning 2026 Diadakan di Shenyang, Timur Laut China
News provided byXinhua Silk Road
29 Jul, 2026, 20:25 CST
BEIJING, 29 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Baru-baru ini, Kejohanan Berpasukan Badminton Kebangsaan Piala Li-Ning 2026 telah diadakan di Shenyang, ibu kota Wilayah Liaoning di timur laut China, untuk tahun ketiga berturut-turut.
Sebanyak 21 pasukan elit peringkat wilayah dan hampir 300 atlet profesional berhimpun di Gimnasium Liaoning untuk bersaing merebut kejuaraan berpasukan.
Dengan mewujudkan pengalaman unik berkonsepkan "Mengembara Bersama Acara Sukan", Shenyang menjadikan badminton sebagai medium untuk menggalakkan pembangunan bersepadu budaya, pelancongan, sukan dan perdagangan.
Pautan asal: https://en.imsilkroad.com/p/351513.html
SOURCE Xinhua Silk Road
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