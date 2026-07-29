Xinhua Silk Road: Nationale Badminton-Mannschaftsmeisterschaft Li-Ning Cup 2026 in Shenyang, Nordostchina

BEIJING,/PRNewswire/ -- Vor kurzem fand zum dritten Mal in Folge die nationale Badminton-Mannschaftsmeisterschaft Li-Ning Cup 2026 in Shenyang, der Hauptstadt der nordostchinesischen Provinz Liaoning, statt.

21 Elite-Teams aus den Provinzen und fast 300 Profisportler versammelten sich im Liaoning-Gymnasium, um um den Mannschaftserfolg zu kämpfen.

2026 Li-Ning Cup National Badminton Team Championship held in Shenyang, NE China Speed Speed

Indem unter dem Motto „Reisen mit Sportveranstaltungen" ein einzigartiges Erlebnis geschaffen wurde, nutzte Shenyang Badminton als Medium und förderte die integrierte Entwicklung von Kultur, Tourismus, Sport und Wirtschaft.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/351513.html

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