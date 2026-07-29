Xinhua Silk Road: Nationale Badminton-Mannschaftsmeisterschaft Li-Ning Cup 2026 in Shenyang, Nordostchina

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Xinhua Silk Road

Jul 29, 2026, 07:25 ET

BEIJING,/PRNewswire/ -- Vor kurzem fand zum dritten Mal in Folge die nationale Badminton-Mannschaftsmeisterschaft Li-Ning Cup 2026 in Shenyang, der Hauptstadt der nordostchinesischen Provinz Liaoning, statt.

21 Elite-Teams aus den Provinzen und fast 300 Profisportler versammelten sich im Liaoning-Gymnasium, um um den Mannschaftserfolg zu kämpfen.

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2026 Li-Ning Cup National Badminton Team Championship held in Shenyang, NE China
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Indem unter dem Motto „Reisen mit Sportveranstaltungen" ein einzigartiges Erlebnis geschaffen wurde, nutzte Shenyang Badminton als Medium und förderte die integrierte Entwicklung von Kultur, Tourismus, Sport und Wirtschaft.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/351513.html

Video – https://mma.prnewswire.com/media/3008195/4c2053854d5b4ea08ee0a0a3f841bdd7_spd.mp4

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