Xinhua Silk Road：南部中国自由貿易港で人材の役割強化を目的とした会議開催

北京、2025年12月10日 /PRNewswire/ — 中国南部の島嶼省・海南省の首府ハイコウにて、同省の豊富な人材資源を活用して自由貿易港（FTP）の構築を促進する会議が、12月6日から7日にかけて開催されました。

7年前、海南省は100万人の人材誘致行動計画を発表しましたが、現在、この熱帯の省は言葉を行動に移し、総計103万人の人材を集めることに成功しています。

Photo shows the opening ceremony of the event. (provided by the host) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

海南省では、地域の産業チェーン全体を対象とした包括的な人材政策体制と関連するワンストップサービスプラットフォームが整備され、人材の集積効果が顕著になっています。その結果、地元の人材構造や人材エコロジーが着実に改善されています。

地域の豊富な人材資源のさらなる潜在力を引き出すため、海南省は会議期間中に新たなキャンペーンを開始し、100万人の人材が海南の発展に力強く貢献することを呼びかけました。

このキャンペーンの下で、海南省はより競争力のある人材政策・プラットフォーム体系を構築し、地域の人材、イノベーション、産業チェーンの統合をさらに深化させる計画です。

会議では、若手人材の育成、海南と広東省・香港・マカオを含む中国各地との人材協力、種苗産業における産業と人材の統合、大学や企業による航空人材の育成に焦点を当てた4つのテーマ別セッションが初めて開催され、資源のより適切なマッチングを図りました。

イベント期間中には、7件の国際農業技術協力プロジェクトや、海南省商務庁と国際経済貿易大学による人材育成パートナーシップなど、複数の協力プログラムが実施されました。

会議のメイン会場では、開会と同時に高く評価されている人材募集イベントが開始されました。337の企業・団体が合計10,018件の求人を提供し、そのうち約半数が年収10万元以上の職種となっています。「クラウド採用」プラットフォームを通じて、オンラインでの履歴書提出や職務と人材のマッチングが24時間可能となり、海南省内の人材需要と供給を効果的に結びつけています。

メイン会場では、18の地元都市・県向けに精巧に装飾された展示ゾーンが設けられ、さらに12の機能ゾーンでは、地域のビジネスチャンス、政策上の恩恵、特色ある資源が効果的に紹介されました。

高水準のイベントとして、第2回中国（海南）国際人材交流会議には、マカオ特別行政区政府労働事務局長のChan Un Tong氏をはじめ、多くの専門家が参加し、海南自由貿易港（FTP）の高品質な発展をより優れた人材政策とサービスで支えるための知見を共有しました。

