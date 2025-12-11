新華絲路：第二屆中國（海南）人才交流大會啟幕 聚才賦能自貿港封關建設
新聞提供者新華絲路
11 12月, 2025, 13:52 CST
北京2025年12月11日 /美通社/ -- 12月6日至7日，以「助力自貿港封關運作、共建人才薈萃之島」為主題的第二屆中國（海南）人才交流大會在海口隆重舉辦。作為海南自由貿易港12月18日全島封關運作前規模最大、規格最高、影響力最廣的綜合型人才盛會，大會為海南建設「人才薈萃之島、技術創新之島」注入強勁動力。
開幕式上，澳門特別行政區政府勞工事務局局長陳元童分享澳門人才工作實踐經驗，中國工程院院士、崖州灣國家實驗室副主任趙書紅則講述了科研夢在海南落地生根的歷程。大會同步發佈了「百萬人才進海南」行動計劃的實施成果。七年來，該計劃通過構建全鏈條人才政策體系、打造「一站式」服務平台、持續推動制度創新與服務保障，促使海南人才集聚效應日益凸顯、結構不斷優化、生態持續完善。截至2025年11月底，全省已累計引進各類人才103萬人，提前完成預期目標。
會上，「百萬英才興海南」行動計劃正式啟動。未來，海南將圍繞「45432」發展戰略框架，著力打造更具吸引力的人才政策體系和事業發展平台，深入推進人才鏈、創新鏈、產業鏈「三鏈」融合。開幕式後，四場專題對接會同步舉行，分別聚焦青年人才發展、瓊粵港澳人才合作、種業創新產才融合、航天人才校企培育四大主題，實現政策解讀與資源對接高效聯動。
主會場同步開啟的大型招才引智活動熱度高漲，線上線下337家用人單位發佈10018個崗位，其中年薪10萬元以上崗位佔比近半。同時，現場設置18個市（縣）特裝展區及12個特色功能區，全面呈現各地發展機遇、政策紅利與特色資源。線上「雲招聘」平台實現全天候簡歷投遞與智能崗位匹配服務，搭建起高效邊界的供需對接渠道。
大會期間，多項重要合作順利落地：海南省商務廳與對外經濟貿易大學達成人才培養合作，多個政校企合作項目集中揭牌；農業領域簽約7個國際技術合作項目，航天領域「七星實驗室」與兩所高校建立合作關係；海南與粵港澳大灣區人才集團簽署區域人才合作框架協議，共同探索跨區域產才協同新模式。當日下午啟動的「百名博士海南行」等三大專項活動，將進一步推動人才與產業精準匹配，加速科技成果轉化落地。
本次大會的成功舉辦，標誌著海南人才工作邁入新台階。面向未來，海南將以更加開放的姿態、更加優越的政策、更加暖心的服務，持續廣納天下英才，為海南自由貿易港的高質量發展提供堅實支撐。
原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/348699.html
SOURCE 新華絲路
分享這篇文章