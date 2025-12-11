新華絲路：第二屆中國（海南）人才交流大會啟幕 聚才賦能自貿港封關建設

北京2025年12月11日 /美通社/ -- 12月6日至7日，以「助力自貿港封關運作、共建人才薈萃之島」為主題的第二屆中國（海南）人才交流大會在海口隆重舉辦。作為海南自由貿易港12月18日全島封關運作前規模最大、規格最高、影響力最廣的綜合型人才盛會，大會為海南建設「人才薈萃之島、技術創新之島」注入強勁動力。

開幕式上，澳門特別行政區政府勞工事務局局長陳元童分享澳門人才工作實踐經驗，中國工程院院士、崖州灣國家實驗室副主任趙書紅則講述了科研夢在海南落地生根的歷程。大會同步發佈了「百萬人才進海南」行動計劃的實施成果。七年來，該計劃通過構建全鏈條人才政策體系、打造「一站式」服務平台、持續推動制度創新與服務保障，促使海南人才集聚效應日益凸顯、結構不斷優化、生態持續完善。截至2025年11月底，全省已累計引進各類人才103萬人，提前完成預期目標。