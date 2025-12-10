Xinhua Silk Road: Se celebra en el sur de China una conferencia para impulsar el papel de los talentos FTP

PEKÍN, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Del 6 al 7 de diciembre se celebró en Haikou, capital de la provincia insular del sur de China, una conferencia para aprovechar la gran reserva de talentos de Hainan para construir mejor su puerto de libre comercio (FTP).

Hace siete años, Hainan lanzó su plan de acción para que un millón de talentos ingresaran a Hainan y ahora, la provincia tropical ha convertido sus palabras en hechos, reuniendo en total 1,03 millones de talentos allí.

Photo shows the opening ceremony of the event.

Con un régimen de políticas completo para talentos en las cadenas industriales locales y plataformas de servicios integrales relacionadas, se está gestando un efecto de agrupamiento de talentos en Hainan, lo que da como resultado mejoras continuas en la estructura y la ecología del talento local.

Para liberar más potencial de la vibrante reserva de talentos locales, la provincia lanzó otra campaña durante la conferencia pidiendo al millón de talentos que desarrollen vigorosamente Hainan.

En el marco de la campaña, Hainan desarrollará sistemas más competitivos de políticas y plataformas de talento para profundizar la integración del talento local, la innovación y las cadenas industriales.

Durante la conferencia, se estrenaron cuatro sesiones temáticas centradas en el desarrollo de jóvenes talentos, la cooperación de talentos entre Hainan y otras localidades chinas, incluidas la provincia de Guangdong, Hong Kong y Macao, la integración de talentos de la industria para la industria de semillas y el cultivo de talentos de la aviación por parte de universidades y empresas para combinar mejor los recursos.

Durante el evento se llevaron a cabo múltiples programas de cooperación, como siete proyectos internacionales de cooperación en tecnología agrícola, la asociación para el desarrollo de talentos entre el Departamento de Comercio de la provincia de Hainan y la Universidad de Negocios y Economía Internacionales, etc.

En la sede principal de la conferencia, se inició una actividad de reclutamiento muy elogiada durante la inauguración. 337 entidades ofrecieron 10.018 puestos de trabajo, de los cuales casi la mitad ofrecen salarios anuales superiores a 100.000 yuanes. A través de una plataforma de reclutamiento en la nube, la entrega de currículum en línea y la búsqueda de candidatos idóneos han estado disponibles las 24 horas, conectando eficazmente la demanda y la oferta de talento en la provincia.

También se establecieron zonas de exposición exquisitamente decoradas para 18 ciudades y condados locales en el lugar principal, sin mencionar las 12 zonas funcionales que presentan bien las oportunidades, los dividendos de políticas y los recursos característicos allí.

Como evento de alto nivel, la Segunda Conferencia Internacional de Intercambio de Talentos de China (Hainan) atrajo a muchos profesionales como Chan Un Tong, director de la Oficina de Asuntos Laborales del gobierno de la Región Administrativa Especial de Macao para compartir ideas sobre cómo adoptar un desarrollo de alta calidad de la FTP de Hainan con mejores políticas y servicios de talento.

