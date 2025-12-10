Xinhua Silk Road : conférence sur le renforcement du rôle des talents dans le port de libre-échange du sud de la Chine

PÉKIN, 10 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Une conférence sur l'exploitation du vaste réservoir de talents de Hainan afin de mieux construire son port de libre-échange, s'est déroulée à Haikou, capitale de la province insulaire du sud de la Chine, du 6 au 7 décembre.

Il y a sept ans, Hainan a lancé son plan d'action pour l'accueil d'un million de talents. Aujourd'hui, la province tropicale est passée de la parole aux actes, rassemblant au total 1,03 million de talents.

Photo shows the opening ceremony of the event.

Avec une politique complète à l'intention des talents à travers les chaînes industrielles locales et les plateformes de services uniques connexes, un effet de regroupement des talents prend forme à Hainan, entraînant des améliorations continues de la structure et de l'écologie des talents locaux.

Afin d'exploiter encore plus le potentiel du réservoir de talents locaux, la province a lancé une autre campagne au cours de la conférence, appelant le million de talents à développer vigoureusement Hainan.

Dans le cadre de cette campagne, Hainan développera des systèmes plus compétitifs de politiques et de plateformes de talents afin d'approfondir l'intégration des talents, de l'innovation et des chaînes industrielles au niveau local.

Au cours de la conférence, quatre sessions thématiques portant sur le développement des jeunes talents, la coopération entre Hainan et d'autres localités chinoises, notamment la province de Guangdong, Hong Kong et Macao, l'intégration industrie-talents pour l'industrie des semences et le développement des talents aéronautiques par les universités et les entreprises, ont été organisées afin de mieux harmoniser les ressources.

De nombreux programmes de coopération ont été organisés au cours de l'événement, tels que sept projets de coopération internationale en matière de technologie agricole, le partenariat de formation des talents entre le ministère du commerce de la province de Hainan et l'université du commerce international et de l'économie.

Sur le site principal de la conférence, une activité de recrutement très appréciée a démarré en même temps que l'ouverture de la conférence. Au total, 337 entités ont proposé 10 018 postes à pourvoir, dont près de la moitié avec des salaires annuels de plus de 100 000 yuans. Grâce à une plateforme de « recrutement en nuage », l'envoi de CV en ligne et l'adéquation entre le poste et le talent sont disponibles 24 heures sur 24, ce qui permet d'établir un lien efficace entre la demande et l'offre de talents dans la province.

Des zones d'exposition décorées avec soin ont également été aménagées pour 18 villes et comtés locaux sur le site principal, sans parler des 12 zones fonctionnelles qui présentent les opportunités, les dividendes politiques et les ressources caractéristiques.

En tant qu'événement prestigieux, la deuxième conférence internationale sur l'échange de talents en Chine (Hainan) a attiré de nombreux professionnels tels que Chan Un Tong, directeur du bureau des affaires du travail du gouvernement de la région administrative spéciale de Macao, qui a fait part de ses réflexions sur le développement de haute qualité de la zone de port de libre échange de Hainan grâce à de meilleures politiques et de meilleurs services en matière de talents.

