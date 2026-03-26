Xinhua Silk Road: Fórum de Financiadores do Sul Global 2026 realizado em Pequim

PEQUIM, 26 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O Fórum de Financiadores do Sul Global 2026 foi inaugurado em Pequim na quarta-feira sob o tema "Iluminando o Sul Global."

Ao discursar no fórum principal, o presidente da Agência de Notícias Xinhua, Fu Hua, afirmou que a Xinhua está comprometida em amplificar a voz do Sul Global e registrar seu desenvolvimento dinâmico.

O presidente da Agência de Notícias Xinhua, Fu Hua, discursou no fórum principal do Fórum de Financiadores do Sul Global 2026 em Pequim, capital da China, em 25 de março de 2026. O Fórum de Financiadores do Sul Global 2026 foi inaugurado em Pequim na quarta-feira sob o tema "Iluminando o Sul Global." (Xinhua/Ding Haitao) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Ele acrescentou que a agência aproveitará sua rede multimídia e presença global para promover uma cooperação financeira mais profunda entre os países do Sul Global e contribuir com soluções para a construção de uma nova ordem de governança financeira mundial.

Sun Shuo, vice-prefeito de Pequim, afirmou que o setor financeiro é um dos pilares da economia da cidade. Ele destacou que Pequim continuará comprometida com uma abertura de alto padrão e ampliará a cooperação financeira com os países do Sul Global, com esforços voltados para melhorar o ambiente de negócios, fortalecer a integração entre ciência, tecnologia e finanças, avançar na cooperação em finanças sustentáveis e promover uma abertura financeira em padrões mais elevados.

Lu Lei, vice-governador do Banco Popular da China, afirmou que o banco central incentiva as instituições financeiras a realizarem investimentos ecológicos e de baixo carbono em países e regiões participantes da Iniciativa Belt and Road.

Ele acrescentou que o banco central está pronto para trabalhar com todas as partes para promover o desenvolvimento de alta qualidade das finanças sustentáveis e direcionar o capital para setores ecológicos e de baixo carbono.

Li Hongyan, vice-chefe da Administração Estatal de Câmbio, afirmou que a reestruturação do setor ecológico global apresenta oportunidades de ganhos mútuos para a China e outros países do Sul Global.

Por meio de uma abertura financeira de alto padrão, a China aprofundará a cooperação com outros países do Sul Global em setores ecológicos, compartilhará oportunidades e contribuirá para o desenvolvimento sustentável global, afirmou Li.

Erwin Ramirez, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio da Nicarágua, e Shahin Mahmudzada, diretor executivo do Banco Central do Azerbaijão, também discursaram no fórum. O evento de dois dias é organizado pela Xinhua.

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FONTE Xinhua Silk Road