Xinhua Silk Road: Fórum de Financiadores do Sul Global 2026 realizado em Pequim
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26 mar, 2026, 21:23 GMT
PEQUIM, 26 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O Fórum de Financiadores do Sul Global 2026 foi inaugurado em Pequim na quarta-feira sob o tema "Iluminando o Sul Global."
Ao discursar no fórum principal, o presidente da Agência de Notícias Xinhua, Fu Hua, afirmou que a Xinhua está comprometida em amplificar a voz do Sul Global e registrar seu desenvolvimento dinâmico.
Ele acrescentou que a agência aproveitará sua rede multimídia e presença global para promover uma cooperação financeira mais profunda entre os países do Sul Global e contribuir com soluções para a construção de uma nova ordem de governança financeira mundial.
Sun Shuo, vice-prefeito de Pequim, afirmou que o setor financeiro é um dos pilares da economia da cidade. Ele destacou que Pequim continuará comprometida com uma abertura de alto padrão e ampliará a cooperação financeira com os países do Sul Global, com esforços voltados para melhorar o ambiente de negócios, fortalecer a integração entre ciência, tecnologia e finanças, avançar na cooperação em finanças sustentáveis e promover uma abertura financeira em padrões mais elevados.
Lu Lei, vice-governador do Banco Popular da China, afirmou que o banco central incentiva as instituições financeiras a realizarem investimentos ecológicos e de baixo carbono em países e regiões participantes da Iniciativa Belt and Road.
Ele acrescentou que o banco central está pronto para trabalhar com todas as partes para promover o desenvolvimento de alta qualidade das finanças sustentáveis e direcionar o capital para setores ecológicos e de baixo carbono.
Li Hongyan, vice-chefe da Administração Estatal de Câmbio, afirmou que a reestruturação do setor ecológico global apresenta oportunidades de ganhos mútuos para a China e outros países do Sul Global.
Por meio de uma abertura financeira de alto padrão, a China aprofundará a cooperação com outros países do Sul Global em setores ecológicos, compartilhará oportunidades e contribuirá para o desenvolvimento sustentável global, afirmou Li.
Erwin Ramirez, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio da Nicarágua, e Shahin Mahmudzada, diretor executivo do Banco Central do Azerbaijão, também discursaram no fórum. O evento de dois dias é organizado pela Xinhua.
Link original: https://en.imsilkroad.com/p/349905.html
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FONTE Xinhua Silk Road
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