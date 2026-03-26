Xinhua Silk Road: 2026 글로벌 사우스 금융인 포럼 베이징에서 개최

베이징 2026년 3월 26일 /PRNewswire/ -- 2026 글로벌 사우스 금융인 포럼(2026 Global South Financiers Forum)이 '글로벌 사우스를 조명하다(Illuminating Global South)'라는 주제로 25일 베이징에서 개막했다.

메인 포럼에서 푸화(Fu Hua) 신화통신 사장은 신화통신이 글로벌 사우스의 목소리를 확대하고 그 역동적인 발전을 기록하는 데 전념하고 있다고 밝혔다.

President of Xinhua News Agency Fu Hua addresses the main forum of the 2026 Global South Financiers Forum in Beijing, capital of China, March 25, 2026. The 2026 Global South Financiers Forum opened in Beijing on Wednesday under the theme "Illuminating Global South." (Xinhua/Ding Haitao) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

그는 또한 신화통신이 전방위 미디어 네트워크와 글로벌 영향력을 활용해 글로벌 사우스 국가 간 금융 협력을 심화하고, 새로운 글로벌 금융 거버넌스 질서 구축에 기여할 해법을 제시할 것이라고 덧붙였다.

쑨숴(Sun Shuo) 베이징 부시장은 금융 산업이 베이징 경제의 핵심 축이라고 강조했다. 그는 베이징이 높은 수준의 대외 개방을 지속적으로 추진하고 글로벌 사우스 국가들과의 금융 협력을 확대할 것이라며, 이를 위해 비즈니스 환경 개선, 과학기술과 금융의 융합 강화, 녹색금융 협력 확대, 보다 높은 수준의 금융 개방 추진에 주력할 것이라고 밝혔다.

루레이(Lu Lei) 중국인민은행(People's Bank of China) 부총재는 중국인민은행이 금융기관의 일대일로 참여 국가 및 지역에서의 녹색•저탄소 투자 확대를 장려하고 있다고 말했다.

그는 또한 중국인민은행이 녹색금융의 고품질 발전을 촉진하고 자본이 녹색 및 저탄소 분야로 유입되도록 유도하기 위해 모든 이해관계자와 협력할 준비가 되어 있다고 덧붙였다.

리훙옌(Li Hongyan) 국가외환관리국(State Administration of Foreign Exchange) 부국장은 글로벌 녹색 산업 구조 재편이 중국과 기타 글로벌 사우스 국가들에 상호 이익이 되는 기회를 제공한다고 밝혔다.

그는 중국이 높은 수준의 금융 개방을 통해 글로벌 사우스 국가들과 녹색 산업 분야 협력을 심화하고 기회를 공유하며 글로벌 지속가능 발전에 기여할 것이라고 말했다.

니카라과의 에르윈 라미레스(Erwin Ramirez) 개발•산업•무역부 장관과 아제르바이잔 중앙은행(Central Bank of Azerbaijan)의 샤힌 마흐무드자다(Shahin Mahmudzada) 총재도 포럼에서 연설했다. 이번 행사는 이틀간 진행되며 신화통신이 주최한다.

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SOURCE Xinhua Silk Road