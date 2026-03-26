Xinhua Silk Road: Foro de Financieros del Sur Global 2026 celebrado en Pekín

PEKÍN, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El Foro de Financieros del Sur Global 2026 se inauguró el miércoles en Pekín bajo el lema "Iluminando el Sur Global".

En su intervención en el foro principal, el presidente de la agencia de noticias Xinhua, Fu Hua, comentó que Xinhua está comprometida con dar mayor visibilidad a la voz del Sur Global y documentar su dinámico desarrollo.

President of Xinhua News Agency Fu Hua addresses the main forum of the 2026 Global South Financiers Forum in Beijing, capital of China, March 25, 2026. The 2026 Global South Financiers Forum opened in Beijing on Wednesday under the theme "Illuminating Global South." (Xinhua/Ding Haitao)

Añadió que la agencia aprovechará su red de medios de comunicación y su presencia global para promover una cooperación financiera más profunda entre los países del Sur Global y aportar soluciones para la construcción de un nuevo orden de gobernanza financiera mundial.

Sun Shuo, vicealcalde de Pekín, afirmó que el sector financiero es un pilar de la economía de la ciudad. Destacó que Pekín mantendrá su compromiso con una apertura de alto nivel y ampliará la cooperación financiera con los países del Sur Global, centrando sus esfuerzos en mejorar el entorno empresarial, fortalecer la integración científico-tecnológica y financiera, impulsar la cooperación en finanzas verdes y promover una apertura financiera de mayor nivel.

Lu Lei, subgobernador del Banco Popular de China, indicó que el banco central alienta a las instituciones financieras a llevar a cabo inversiones verdes y bajas en carbono en los países y regiones que participan en la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Añadió que el banco central está dispuesto a trabajar con todas las partes para impulsar un desarrollo de alta calidad de las finanzas verdes y orientar el capital hacia los sectores verdes y bajos en carbono.

Li Hongyan, subdirectora de la Administración Estatal de Divisas, explicó que la reestructuración de la industria verde mundial presenta oportunidades beneficiosas para China y otros países del Sur Global.

Según Li, mediante una apertura financiera de alto nivel, China profundizará la cooperación con otros países del Sur Global en industrias verdes, compartirá oportunidades y contribuirá al desarrollo sostenible mundial.

Erwin Ramírez, ministro de Desarrollo, Industria y Comercio de Nicaragua, y Shahin Mahmudzada, director ejecutivo del Banco Central de Azerbaiyán, también intervinieron en el foro. El evento, de dos días de duración, está organizado por Xinhua.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/349905.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2942816/cbc80f1c51cc43348d42cb215df07764.jpg