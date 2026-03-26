Xinhua Silk Road: se celebró el Foro de Financieros del Sur Global 2026 en Beijing

BEIJING, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El Foro de Financieros del Sur Global 2026 se inauguró el miércoles en Pekín con el tema "Iluminando el Sur Global".

Al dirigirse al foro principal, Fu Hua, presidente de la Agencia de Noticias Xinhua, afirmó que la organización está comprometida con amplificar la voz del Sur Global y documentar su desarrollo dinámico.

El presidente de la Agencia de Noticias Xinhua, Fu Hua, interviene en el foro principal del Foro de Financieros del Sur Global 2026, celebrado en Beijing, capital de China, el 25 de marzo de 2026. El Foro de Financieros del Sur Global 2026 se inauguró el miércoles en Pekín con el tema "Iluminando el Sur Global". (Xinhua/Ding Haitao) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Añadió que la agencia aprovechará su red integral de medios y su presencia mundial para promover una cooperación financiera más profunda entre los países del Sur Global, aportando soluciones para la construcción de un nuevo orden de gobernanza financiera mundial.

Sun Shuo, vicealcalde de Beijing, afirmó que el sector financiero es un pilar fundamental de la economía de la ciudad. Señaló que Beijing mantendrá su compromiso con una apertura de alto nivel y ampliará la cooperación financiera con los países del Sur Global. Estos esfuerzos se centrarán en mejorar el entorno empresarial, fortalecer la integración entre ciencia, tecnología y finanzas, avanzar en la cooperación en finanzas verdes y promover una apertura financiera de estándares superiores.

Lu Lei, vicegobernador del Banco Popular de China, afirmó que el banco central incentiva a las instituciones financieras a realizar inversiones ecológicas y de bajas emisiones de carbono en los países y regiones que integran la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Añadió que el banco central está dispuesto a colaborar con todas las partes para impulsar un desarrollo de alta calidad de las finanzas ecológicas y orientar el capital hacia sectores ecológicos y con bajas emisiones de carbono.

Li Hongyan, subdirectora de la Administración Estatal de Divisas, afirmó que la reestructuración de la industria ecológica mundial ofrece oportunidades beneficiosas para todas las partes, tanto para China como para otros países del Sur Global.

A través de una apertura financiera de alto nivel, China profundizará la cooperación con otros países del Sur Global en las industrias ecológicas, compartirá oportunidades y contribuirá al desarrollo sostenible mundial, afirmó Li.

Erwin Ramírez, ministro de Desarrollo, Industria y Comercio de Nicaragua, y Shahin Mahmudzada, director ejecutivo del Banco Central de Azerbaiyán, también intervinieron en el foro. El evento, de dos días de duración, es organizado por la Agencia de Noticias Xinhua.

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FUENTE Xinhua Silk Road